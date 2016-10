Suomen susikiista odottaa yhä ratkaisua, jota ei ehkä tule

Pelätty ja vihattu, suojeltu ja ihailtu suurpeto, susi, on taas noussut keskusteluun, kun päätökset sudenmetsästyksen jatkosta lähestyvät. Metsästäjät vaativat jahdin tehostamista ja lupamäärän kasvattamista, luonnonsuojelijat vaihtoehtoja tappamiselle.

Metsästäjäliitto perustelee kantaansa susikannan kasvulla, kotieläinvahingoilla ja hirvien vähentymisellä. Suojelujärjestöt muistuttavat, että viime talven kiintiömetsästys vei poliisin antamien lupien ja salametsästyksen kanssa kolmanneksen Suomen susista.

Susikeskustelu on vastakkainasettelua, jota hallitsevat ääripäät samalla, kun neutraali enemmistö on hiljaa. Taustalla ovat poro- ja koiravahingot sekä pelot ja tottumattomuus suden läsnäoloon. Sutta myös suojellaan intohimoisesti.

Hallinto tasapainoilee välimaastossa, jotta EU:n luontodirektiivin suojeleman ja Suomessa erittäin uhanalaiseksi luokitellun eläimen suojelutaso säilyisi.

Suden kannanhoidollinen metsästys aloitettiin vuonna 2015 vuosien tauon jälkeen. Kaksivuotisen kokeilun tarkoitus oli muun muassa hillitä laitonta pyyntiä ja parantaa sosiaalista hyväksyntää riesaksi koettua sutta kohtaan. Kaatoluvat oli tarkoitus kohdistaa nuoriin susiin, jotka aiheuttavat haittaa ihmisille ja joiden kaataminen ei vaikuta liikaa lauman elinvoimaisuuteen.

Analyysi metsästyksen sujumisesta ja saaliista puuttuu vielä, mutta jo nyt tiedetään, että jahti ei mennyt suunnitellusti. Yli puolet saaliiksi päätyneistä susista oli yli kaksivuotiaita tai vanhempia.

Susien määrän arviointi sulan maan aikana on hyvin vaikeaa, mutta se on tarkoitus tehdä syksyn aikana. Sen jälkeen maa- ja metsätalousministeriö päättää, jatkuuko susijahti.

Poliittiset paineet ovat ilmeisen kovat. Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk) ehti jo ottaa etunojan ilmoittaessaan, että kannanhoidollista metsästystä jatketaan ”ilman muuta”. Kannanotto on selkeä poliittinen linjaus, joka kielii siitä, että suden tiukka suojelu Suomessa on ohi.

Tiukasta suojelusta luopumisella saattaa tosin olla seuraamuksia. Se voi viedä Suomen EU:n tuomioistuimeen, sillä susijahdista on valitettu. EU:n kantana on ollut, että lupa sudenpyyntiin voidaan myöntää, jos tyydyttävää vaihtoehtoa ei ole eikä suden suotuisa suojelutaso heikenny. Tämä tulee nyt punnittavaksi.

Metsästyskokeilu on ainakin lisännyt paikallisväestön vaikutusmahdollisuuksia. Susista ei ole enää tarpeen tehdä suurta numeroa, koska tappoluvan on saanut muutenkin. Kansalaisten tyytymättömyys susipolitiikkaan on usein koitunut suden kohtaloksi.

Merkkejä on myös siitä, että salametsästys on vähentynyt. Nurinkurista tosin on, että laitonta tappamista pyritään tekemällä tappamisesta laillista.

Suomessa oli Luonnonvarakeskuksen mukaan viime keväänä 220–245 sutta. Alimmillaan susikanta oli vuonna 2013, jolloin susien määräksi arvioitiin 120–135. Syynä romahdukseen oli salametsästys.

Myös susien aiheuttamat vahingot ovat jonkin verran lisääntyneet. Kun vuonna 2014 valtio maksoi 78:sta suden tappamasta lampaasta yhteensä 30 000 euron korvaukset, viime vuonna 158 lampaasta maksettiin 45 000 euroa.

Koiravahinkoja sattui 39 vuonna 2014 ja viime vuonna 50. Koiravahingot kuumentavat tunteita eniten, sillä suden saaliiksi joutuneet koirat ovat metsästyskoiria ja lemmikkejä. Myös korvaussummat ovat suuria: viime vuonna 130 000 euroa.

Porovahinkoja korvataan vuosittain noin miljoonan euron edestä.

Koko susikysymys on hyvin arvoväritteinen. Metsähallituksen erätalousjohtaja Jukka Bisi tarkasteli susikonfliktin anatomiaa väitöskirjassaan vuonna 2010 ja päätyi siihen, että suteen liittyvät erisuuntaiset tavoitteet ovat ”pirullinen” kokonaisuus, jonka ratkaiseminen ei ole välttämättä edes mahdollista.

Perusasetelma ei ole muuttunut. Suomessa luonnon käyttö on rakentunut niin, että kyseessä on kilpailutilanne ihmisen ja haitalliseksi koetun pedon välillä. Porotalous, koirien käyttöön perustuva metsästyskulttuuri ja laidunnuskulttuuri pitävät konfliktin läsnä.

Paras ratkaisu lienee kompromissi. Esimerkiksi Varsinais-Suomessa susikiistat ovat rauhoittuneet sovittelun avulla, kun eri toimijat pohtivat yhdessä petoaitaratkaisuja vahinkojen ennalta ehkäisemiseksi. Susialueilla tarvitaan avointa ja tietoon perustuvaa vuoropuhelua.