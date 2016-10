Syyskuussa 2014 Suomen silloinen hallitus otti kantaa kahden ydinvoimaluvan muutokseen. Pyhäjoelle rakennettavan Fennovoiman voimalan kohdalla muutostarpeita oli monia. Voimalan koko, tyyppi ja taustalla olevan yhtiön omistuspohja olivat muuttuneet.

Muutokset hyväksyttiin, mutta yhtiö sai vajaan vuoden aikaa hankkia riittävä kotimainen omistus. Siitä alkoikin värikkääksi osoittautunut vaihe pitkässä Fennovoima-saagassa.

Uutisia hallitsivat päätöksen jälkeen Fennovoima ja vihreiden lähtö hallituksesta. Samassa yhteydessä hallitus teki myös toisen päätöksen. Se ei myöntänyt jatkoaikaa Teollisuuden Voiman (TVO) luvalle rakentaa Olkiluotoon neljäs ydinvoimala. Viiden vuoden määräaika kului seuraavana vuonna umpeen, ja hanke raukesi.

TVO:n omistajien halua suureen investointiin luvan edellyttämällä aikataululla hillitsi kaksi asiaa. Olkiluodossa oli kesken vielä edellisenkin voimalan rakennustyömaa, joka sitoi pääomia, eivätkä näkymät sähkön tulevista hinnoista olleet rohkaisevia.

Jotkut ihmettelivät tuolloin, miksi TVO ei saanut lisää aikaa. Päätöksen perustelut olivat kuitenkin ymmärrettäviä. Niin kauan kuin niin suuren voimalan lupa on voimassa, se lykkää muiden yritysten investointeja sähköntuotantoon. Jos viiden vuoden määräaikaa olisi venytetty vielä toisella viidellä vuodella, epävarmuus sähkömarkkinoiden kokonaiskuvasta olisi jatkunut vuosikymmenen ajan.

Kaksi vuotta on kulunut, eikä tilanne Suomessa ole juuri muuttunut. Nyt kesken on kaksi ydinvoimalatyömaata, Olkiluoto 3 ja Fennovoima, ja molempien hankkeiden etenemiseen liittyy epävarmuuksia. Jälleen muut investoinnit odottavat.

Halu investoida markkinaehtoisesti sähköntuotantoon on ollut vähäistä. Esimerkiksi tuulivoiman tuotantoa on tukien avulla lisätty, mutta moni muu hanke on jäänyt piirustuspöydälle.

Yhdistetty sähkön- ja lämmöntuotanto (CHP) oli hyvän hyötysuhteensa ansiosta pitkään suomalaisten ylpeydenaihe maailmalla, mutta nyt sekään ei innosta. On kannattavampaa rakentaa pelkkiä lämpövoimalaitoksia kaukolämpöä varten kuin maksaa lisää siitä, että voimala tuottaisi myös sähköä.

Merkittävä poikkeus investoijien haluttomuuteen on Äänekosken biotuotetehdas. Valmistuttuaan se tuottaa noin 2,5 prosenttia koko Suomen sähköntuotannosta ja nostaa uusiutuvan energian osuutta Suomessa kaksi prosenttiyksikköä. Tehdas saa uuden teknologian käyttöönottoon kolmisenkymmentä miljoonaa euroa valtion energiatukea, mikä kattaa kuitenkin vain pienen osan miljardihankkeen kustannuksista.

Haluttomuus investointeihin ei vaivaa vain Suomea. Britannian hallitus auttaa Hinkley Pointin ydinvoimalan rakentamista lupaamalla sen tuottamalle sähkölle takuuhinnan 35 vuodeksi. Nykyisellä markkinahinnalla laskettuna yhteenlaskettu tuki olisi noin puolitoista kertaa investoinnin hinta, joka sekin on runsaat 20 miljardia euroa.

Tukien, takuuhintojen ja syöttötariffien tarve kertoo, että sähkömarkkina ei nykyisellään toimi. Tosin joku voi sanoa, että se nimenomaan toimii: jos tarjontaa on enemmän kuin kysyntää, hinta laskee.

Epävarmuus kuuluu aina markkinatalouteen, mutta tällä kertaa epävarmuus on myös poliittista. Investoijat odottavat, miten EU järjestää ilmastopolitiikkansa ohjauskeinot nykyistä johdonmukaisemmaksi kokonaisuudeksi.

Moni odottaa myös teknisiä läpimurtoja kulutushuippujen tasaamisessa ja sähkön varastoinnissa. Varsinainen myllerrys energia-alalla on silloin vasta edessä.