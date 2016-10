Niukasta energiankulutuksesta on tullut viime vuosina yksi tärkeimmistä valintakriteereistä, kun kuluttajat ostavat kestokulutustuotteita. Pieni energiankulutus merkitsee säästöä kuluttajalle ja ympäristölle.

Tämän valintakriteerin ongelma on, että kuluttajalla on vain vähän mahdollisuuksia tarkistaa valmistajan lupauksia. Pahimmillaan tämä ongelma on näkynyt automarkkinoilla. Autojen valmistajat ovat vuosikausia kertoneet mainoksissaan kulutuslukemista, joihin tavallinen autoilija ei pääse todellisuudessa millään.

Kun autojen renkaiden vierintävastusta yritetään pienentää ja samaan aikaan kehittää niiden pito-ominaisuuksia, renkaiden kestävyys saattaa huonontua.

Jos ympäristöä säästää näin, sitä kuluttaa, kun renkaita joutuu vaihtamaan aiempaa tiheämpään. Ostohetkellä ei voi tietää, kuinka pitkään kunkin renkaan kulutuspinta kestää.

Amerikkalainen Natural Resources Defense Council -järjestö (NRDC) tutki televisiovalmistajien lupauksia ja löysi niistä ilmaa. NRDC:n mukaan televisioiden valmistajat mittaavat sähkönkulutuslukemia asetuksilla, jotka poikkeavat normaalista katselutilanteesta. Alhaisiin lukemiin on päädytty muun muassa tekemällä testit energiansäästötilassa – jota ihmiset eivät yleensä käytä.

Kun normaalista kuvan tarkkuudesta siirrytään teräväpiirtotilaan, monen valmistajan säästöasetukset lakkaavat toimimasta. Testeissä on NRDC:n mukaan käytetty muun muassa normaalitilannetta alempaa kuvan kirkkautta.

Joissain televisioissa energiaa syövä toiminto lisää kuvan tarkkuutta nopeita liikkeitä sisältävissä kohtauksissa. Mittauksia on tehty NRDC:n mukaan materiaalilla, joissa tällaisia kohtauksia ei ole.

Lopputulos on NRDC:n mukaan nurinkurinen. Kun laskee yhteen Yhdysvalloissa viime vuosina ostettujen uusien, isojen televisioiden sähkönkulutuksen, sähkönkulutus on ylittänyt reippaasti valmistajien lupaaman määrän.

Niin reippaasti, että se sähkönkulutuksen määrä, joka televisioiden elinkaaren aikana ylittää luvatun, riittäisi vuodeksi Los Angelesin sähköntarpeeseen.