Nokian vaikeuksien alettua vakiohokemaksi muodostui, että ongelmien yhtenä syynä oli yhtiön liika insinöörimäisyys.

Väite asettuu kiinnostavaan valoon, jos Nokiaa vertaa Appleen – yhtiöön, joka iPhonellaan tuuppasi Nokian alamäkeen. Kalifornialaisyhtiön tuotevastuussa olevat johtajat olivat ja ovat yhä suurimmalta osin insinööri- tai luonnontieteiden tohtoreita, ja teollisesta muotoilusta vastaava johtaja on designammattilainen.

Nokiassa valttia oli ekonomin tai juristin koulutus. Oliko tämä liian insinöörimäistä?

Koulutustaustoista ja titteleistä ei tietenkään pidä päätellä liikoja, mutta jotain ne todennäköisesti kertovat. Nokian ja Applen ylimmän johdon vertaileminen saattaa paljastaa jotain oleellista siitä, mitä alati kiihtyvä digitalisaatio ja teknologinen kehitys itse asiassa tarkoittavat ja mitä meiltä tässä kiihtyvässä kehityksessä vaaditaan.

Länsimaissa on meneillään suurin taloudellinen ja teknologinen murros sitten teollistumisen. Useat samanaikaiset kehityskulut kietoutuvat toisiinsa ja vaikuttavat yhdessä ja erikseen. Digitalisaatio, robotiikka, tekoäly ja huikeat edistysaskeleet esimerkiksi materiaaliteknologiassa kertovat teknisestä kehityksestä.

Toisaalta taloudellinen tuottavuus on kasvanut huikeasti erilaisissa huippuasiantuntijatöissä. Esimerkiksi suomalaisen pelifirman Supercellin liikevaihto on yli kaksi miljardia euroa, mutta työntekijöitä on alle kaksisataa.

Suomen innovaatiopolitiikka on kaiken tämän kehityksen edessä hämmennyksen tilassa. Kyse ei ole niinkään siitä, onko resurssit suunnattu juuri oikeisiin asioihin vai aivan pieleen – tämä selviää vasta myöhemmin. Hämmennystä aiheuttaa se, että käsitteistö ja kielenkäyttö koostuvat nyt epämääräisistä muotisanoista ja -teemoista, joita kukaan ei hallitse eikä ymmärrä.

Sanonnan mukaan sekavat ajat vaativat sekavaa johtajuutta – tämä on kaiketi tarkoitettu vitsiksi.

Meillä ei ole viisasten kiveä eikä yksiselitteistä ratkaisua monimutkaiseen tilanteeseen. Yksi seikka näyttää silti ilmeiseltä: innovaatiopolitiikkaa tulisi siirtää muutama pykälä kohti kultaista keskitietä – kohti käytäntöä, tiedettä ja insinöörityötä.

Oleellista on tunnistaa suomalaisten vahvuudet. Elinkeinorakennetta olisi hyvä monipuolistaa, mutta Ruotsista poiketen Suomessa syntyy varsin vähän kuluttajatuotteita. Ainakin toistaiseksi painopiste on perusteknologiassa ja yritysten investointihyödykkeissä.

Uutta on se, miten sovellukset syntyvät toimialojen rajoilla. Esimerkiksi Joensuun yliopistokampuksella fysiikan tutkimus on alusta lähtien keskittynyt fotoniikkaan, ja sen ympärille on syntynyt lupaavia uusia yrityksiä. Fotoniikka on valon tuottamiseen, käsittelyyn ja havainnointiin perustuva tiede, jonka sovelluksia ovat esimerkiksi valokuitu, laserleikkaus, aurinkokennot sekä konenäkö- ja mittalaitteet.

Joensuu on myös metsä- ja biotalouden keskittymä – kaupunki jopa kutsuu itseään Euroopan metsäpääkaupungiksi.

Mitä saadaan, kun fotoniikka ja metsä- ja biotalous yhdistetään? Esimerkiksi sahateollisuuden sovellus, joka konenäön avulla mittaa reaaliajassa tukkien arvokkaimman osan eli sydänpuun määrän. Tai kuvantamisteknologiaa metsien ja luonnonvarojen kaukokartoitukseen.

Vaikeuksia aiheuttaa Suomessa usein se, että teollisuusyritykset ovat johtavia hyvin kapeilla sektoreilla. Kriittisen massan saavuttaminen on vaikeaa – etenkin kun yhteistyö on melko rajallista.

Innovaatiopolitiikassa pitäisikin edistää toimialarajojen ylityksiä niin tutkimuksessa kuin liiketoiminnassakin.

Tässä ei tietenkään pidä sortua vääränlaiseen insinöörimäisyyteen, siis teknologian kehittämiseen teknologian vuoksi. Asiakkaiden tarpeiden pitäisi olla kaiken lähtökohtana.

Teknologiaa pitää kuitenkin ymmärtää syvällisesti ja tunnistaa, milloin se on riittävän kypsää johonkin suureen.

Henry Fordin kuuluisan tokaisun mukaan autoa ei olisi koskaan tuotu markkinoille, jos asiaa olisi kysytty asiakkailta. Asiakkaat eivät nimittäin osanneet kuvitella autoa ennen kuin näkivät sellaisen.

Juha Purmonen ja Jyrki Saarinen

Purmonen on Photonics Finlandin toiminnanjohtaja ja Saarinen fotoniikan kaupallistamisen professori Itä-Suomen yliopistossa.