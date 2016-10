Kalevan mukaan puheluiden ja mobiilidatan hintojen lasku on yksi Euroopan unionin kiistattomia saavutuksia.

”Ensi vuoden heinäkuun alusta alkaen niin sanotut roaming-maksut aiotaan poistaa kokonaan. Jos EU:n komission ehdotus menee läpi, unionimaiden kansalaiset voivat soittaa puheluita tai käyttää mobiilidataa ulkomailla samaan hintaan kuin kotimaissaan.”

”Esitystä tehdessään komissio on kävellyt nuoralla, sillä se on joutunut tasapainoilemaan EU-kansalaisten ja operaattorien toiveiden välillä. Nyt näyttää, että nimenomaan kuluttajien toiveet ovat saaneet enemmän painoa. Brexitin ja muiden isojen ongelmien keskellä unioni selvästi haluaa vahvistaa hyväksyntäänsä jäsenmaiden kansalaisten silmissä.”

”Suomalaisten operaattorien yhteistyöjärjestö FiCom varoittaa nyt, että komission esityksen läpimeno voi johtaa hintojen nousuun Suomessa. Näin voisi käydä, koska suomalaisoperaattori maksaa suomalaisten ulkomailla tapahtuvasta kännykän käytöstä niin sanottua tukkuhintaa ulkomaiselle operaattorille.”

”Suomalaisoperaattorien ehdottama lääke tilanteessa on, että komissio laskee tukkuhinnan riittävän alas. – – Lääke on järkeenkäypä. Sen avulla suomalaisten operaattorien ja niiden asiakkaiden maksettavaksi ei tulisi epäoikeudenmukaisia tukkuhintoja muun Euroopan yhtiöille.”

Satakunnan Kansa pohtii, miten postinjakelua pitäisi uudistaa tulosajattelun ja kansalaisten palvelun ristipaineessa.

”Postin johto on viestittänyt selkeästi halunsa siirtyä kolmipäiväiseen jakeluvelvoitteeseen. Jakelupäivien vähentämistä perustellaan kirjepostin vähenemisellä ja digitalisaatiolla. Kun jaettava vähenee, kannattavuus heikkenee.”

”Palvelutason selkeä heikkeneminen roimien hinnankorotusten kanssa ei ole asiakaslähtöistä liiketoimintaa.”

”Samaan aikaan kun Postin perusjakelun aikataulu on muuttunut malliksi ’tuodaan, kun ehditään’, Posti on kiihkeästi etsimässä uutta liiketoimintaa muun muassa haravointipalvelusta ja huonekalujen kasaamisesta asiakkailleen. – – On hyvä, että Posti kehittää uutta. Ongelmana on se, että samaan aikaan peruspalvelua ajetaan rajusti alas, päättäjien valvovan silmän alla.”

”Postin jakelu liittyy olennaisesti kansalaisten tasapuoliseen kohteluun ja vapaaseen tiedonsaantiin. Kun lakia muutetaan, pitää kansalaisten edun olla ykkössijalla.”

”Jos Postin halutaan olevan täysin liiketoiminnallisesti kannattava joka solultaan, perusjakelu voitaneen irrottaa omaksi yksikökseen, jonka toimintaa ohjaa muukin kuin euro.”

”Toinen vaihtoehto on, että kaikki jakelu avataan siirtymäajan jälkeen täysin vapaalle kilpailulle. Silloin valtio-omisteisen Postin hallussa olevat jakeluverkoston tiedot ja infra olisivat myös muiden käytössä kohtuullisella korvauksella.”