Kansallisuusaatetta eli nationalismia pidetään usein jäykkänä poliittisena aatteena, joka tuottaa sulkeutuneita kansallisvaltiota ja rasismia. Mutta se ei ole ihan koko totuus. Yhtä hyvin voi sanoa, että kansallisuusaate on joustavin ja kansainvälisin poliittinen aate, joka on keksitty. Sitä ovat käyttäneet markkinatalous, demokratiat, kommunistit ja teokratiat.

Kansallisuusaate ei ole myöskään menneiden yhteiskuntien jäänne, joka on kuihtumassa pois. Nationalismi on erityisesti modernien yhteiskuntien aate. Se loi valtion, jossa kaikista tuli periaatteessa tasavertaisia kansalaisia. Nationalismin varassa monet valtiot vapautuivat siirtomaaherroista.

Miksi kansallisuusaate tuntuu nyt usein jäykältä ja tunkkaiselta?

Otetaan vaikka suomalaisuus. Kun Osmanien valtakunnan, Habsburgien ja Venäjän keisarikunnan ote Euroopan keskiosista alkoi 1800-luvulla lipsua, reuna-alueet alkoivat pyrkiä eroon imperiumeista. Konsti oli kaikkialla sama: maatalousväestön ja sen elämän romanttinen ihannointi. Suomesta Kreikkaan maa toisensa jälkeen löysi kansallisen kielen ja kirjallisuuden, kansallispuvut, kansallismaisemat, kansallissäveltäjät, kansallislaulut ja kansallisliput. Tätä tarinaa suomalaisuuden syvimmästä olemuksesta voi käydä katsomassa vaikkapa Seurasaaren ulkomuseossa juhannusaattona.

Romanttinen kansallisvaltio oli toimiva aate, jonka varassa yhteiskunnat teollistuivat ja kaupungistuivat. Kansallisuusaate hämärsi sääty-yhteiskunnan luokkajakoja ja loi modernin yksilön: kansalaisen, joka kouluttautui ja liikkui joustavasti uusiin ammatteihin yhteiskunnan teollistuessa.

Miten tälle keskieurooppalaiselle kansallisuusaatteellemme on nyt tapahtumassa? 1800-luvulla suomalainen kansallisuusaate toi yhteiskuntaan dynamiikkaa ja lisäsi monimuotoisuutta, kun se mahdollisti eri yhteiskuntaluokkien sekoittumisen ja motivoi ihmisiä kouluttautumaan. Mutta nyt pelkkä suomalaisuuden vaaliminen ei riitä, kun pitäisi päästä mukaan reaaliaikaiseen globaalitalouteen ja -kulttuuriin.

Kansallisuusaatteet voi jakaa avoimiin ja sulkeutuviin. Suurissa valtioissa kansallisuussaate on usein avoin: se ei jää kiinni yhteen ihmisryhmään ja kieleen vaan imee sisäänsä vaikutteita, ihmisryhmiä ja kulttuureja. Siksi se on elinvoimaista. Yhdysvalloissa ja Kanadassa isänmaanrakkaus on vahvaa, vaikka ihmisiä yhdistää se, että he ovat muualta tulleita ja siksi erilaisia.

Ruotsi – olen pahoillani, että joudun kylvämään suolaa tähän haavaan – on vanha suurvalta, jonka nationalismi ei syntynyt kivuliaan vapaus- ja kielitaistelun kautta. Siksi ruotsalaisuus on suurpiirteisempää ja joustavampaa eikä perustu vieraan pelolle.

Suomessa kansallisuusaate on syntynyt sulkeutumalla: rakentamalla homogeeninen etninen kansa ja vaalimalla yhtä kieltä ja mieltä.

Pitäisikö siis suomalaisuudesta luopua? Ei lainkaan. Kuten antropologi Benedict Anderson aikanaan sanoi, modernit yhteiskunnat rakentuvat kuvitteellisille yhteisöille: tunnemme kuuluvamme yhteisöihin, joiden kaikkia muita jäseniä emme kuitenkaan koskaan kohtaa kasvoista kasvoihin.

Tämä kuvitteellinen yhteenkuuluvuus on tärkeä liima, joka tekee yhteiskunnan mahdolliseksi. Erityisen tärkeää se on nopeasti muuttuvassa maailmassa. Liiman puutteessa Neuvostoliitto romahti, EU kärvistelee ja skotit kapinoivat brittejä vastaan.

Mutta päinvastoin kuin usein tulee ajateltua, ei ole olemassa yhtä alkuperäistä ja oikeaa isänmaallisuutta. On vain historian tilanteita, joissa eri maille on muokkautunut omanlaisensa isänmaallisuus ja kansallisuusaate vastauksena kunkin ajan tarpeisiin. Ranskalainen nationalismi rakentui vapaudelle, veljeydelle ja tasa-arvolle, koska haluttiin eroon maassa vuosisatoja riehuneista verisistä uskonsodista. Iranin islamilainen tasavalta rakentui uskonnolle, koska haluttiin eroon Yhdysvaltain tukemasta šaahista.

Kansakunnan syvin olemus on niin kuin se kerrotaan. Skottien kiltti, arabimiesten punavalkoinen huivi ja Kekkosen virvelöinti ovat kaikki moderneja keksintöjä, joilla rakennettiin tarinaa kansakunnasta ja sen ikiaikaisista elämäntavoista.

Hyvä uutinen on, että tarina on omissa käsissä ja se on jatkokertomus. Fiksut yhteiskunnat luovat itsestään joustavasti tarinan, joka auttaa niitä selviämään kussakin historian vaiheessa. Vähemmän fiksut yhteiskunnat käpertyvät historian ulkomuseoiksi ja kuihtuvat pois.