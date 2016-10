Amerikkalaisnaapurini täällä Washingtonin esikaupungissa häpeävät Donald Trumpia. He pyytelevät hänen karkeita puheitaan anteeksi.

Ei tarvitse hävetä, minä vastaan. Trump on eurooppalainen ilmiö. Meidän poikia. Amerikkalaista ovat vain hänen ylivoimaiset showtaitonsa.

Oikeistolaiskansallisten populistien nousu alkoi ensin Euroopassa. Yhdysvalloissa ilmiö näkyi paljon myöhemmin. Yhteistä näille ryhmille on vasemmistopopulistinen talouspolitiikka ja siirtolaisvastainen nationalismi.

Syytkin ovat samat: teollisuustöiden katoaminen, globaalin kilpailun köyhdyttämä keskiluokka, siirtolaisuuden ja terrorismin herättämät pelot.

Yhdysvaltoihin oikeistopopulismi tuli viiveellä. Ehkä se johtui pitkästä, suhteellisen vahvasta talouskasvusta sekä siitä, että Yhdysvallat on siirtolaisten perustama maa.

Donald Trump on puhunut 1980-luvulta lähtien samoista asioista: Amerikan kurjuudesta ja muiden maiden opportunismista. Vasta nyt seisova kello näyttää oikeaa aikaa.

Yhdysvaltain oikeistopopulismilla voi kuitenkin olla paljon vakavammat seuraukset kuin Euroopan populismilla.

Yhdysvallat on maailman ainoa suurvalta. Se on myös maailman johtava demokratia, joka on taannut rauhan Euroopassa toisen maailmansodan jälkeen.

Tätä joidenkin suomalaisten on yhä vaikea ymmärtää. Yhdysvallat on epäonnistunut hirveällä tavalla esimerkiksi Irakissa. Samalla se on onnistunut Euroopassa. Nämä kaksi asiaa ovat mahdollisia yhtä aikaa.

Yhdysvaltain sitoutuminen Euroopan puolustukseen on auttanut myös Suomea, vaikka Suomi ei ole Natossa.

”Miksi ette vallanneet Suomea”, kysyi Jugoslavian kommunistijohtaja Tito neuvostojohtaja Josif Stalinilta vuonna 1945. ”Otimme liikaa huomioon amerikkalaiset”, vastasi Stalin.

Trumpin ehdokkuus on saanut eurooppalaiset heräämään siihen vaihtoehtoon, ettei Eurooppa olisi Yhdysvalloille enää yhtä tärkeä kuin ennen.

”Yhdysvaltain on oltava maailmanpoliisi”, vaati Naton entinen pääsihteeri Anders Fogh Rasmussen The Wall Street Journal -lehdessä. ”Vain Yhdysvalloissa on resursseja ja moraalista auktoriteettia estää kaaosta ja luoda rauhaa.”

Onpa ääni kellossa muuttunut kymmenessä vuodessa.