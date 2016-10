Euroopan unionin korkeimmat päättäjät tekivät maaliskuussa pakolaissopimuksen Turkin kanssa. Kävi juuri niin kuin kriitikot epäilivät: sopimuksesta ja maahan jääneistä pakolaisista tuli ase, jota Turkin itsevaltainen presidentti Recep Tayyip Erdoğan uhkaa käyttää, jos Eurooppa ei tee täsmälleen niin kuin Erdoğan haluaa.

Sunnuntaina Erdoğan kertoi, että peli on ohi: Euroopan unionin tulee antaa ne myönnytykset, joita Turkille luvattiin, jos Turkki pysäyttää etelästä tulleet pakolaiset maaperälleen.

Erdoğan tarkoitti, että Turkille luvattu turistien viisumivapaus on toteutettava heti ja ovi EU-jäsenyyteen on avattava. Kuten Erdoğanille sopii, hän asettui asemaan, josta jaellaan muille käskyjä. Myös Turkin asema on muuttunut. EU on lupaillut Turkin jäsenyyden edistämistä, jos maa parantaa ihmisoikeuksiensa ja demokratiansa tilaa. Erdoğanin puheessa EU:n olisi muututtava Turkin käskystä.

Jos mittaa Turkin edistymistä pyrkimyksessä kohti EU-kriteerejä, on selvää, ettei tällaiselle maalle pidä avata unionin ovea. Mutta reaalipolitiikka on raadollista: Erdoğan vääntää ja EU-päättäjät kiemurtelevat. Edessä on tärkeitä vaaleja, jotka voivat mennä poskelleen, jos pakolaismäärät yhtäkkiä kasvavat.