Suomessa eletään taas aikaa, kun sopivaa työmarkkinamallia etsitään sieltä sun täältä pitkin maailmaa. Työhistoriani aikana Suomessa on kohkattu milloin Uuden-Seelannin, milloin Hollannin mallista.

Eniten pinnalla ovat nyt Ruotsin ja Tanskan mallit. Ruotsi, koska Suomeen halutaan samanlainen vientivetoinen palkkamalli kuin Ruotsissa. Tanskan malli tuli puolestaan hyvin esille maanantai-illan Ylen A-studiossa.

Yhteistä Ruotsille ja Tanskalle on, että niissä palkat määräytyvät yrityksissä jonkin verran enemmän kuin Suomessa.

”Suomen malli” on lähinnä sievistelyä, kun tähtäimessä on, että palkkojen yläraja määräytyy vientiteollisuuden mukaan. Tulossa on siis käytännössä Ruotsin malli. Elinkeinoelämän keskusliito eli käytännössä Teknologiateollisuus on hyvin lähellä pitkäaikaista tavoitettaan.

Tanska eroaa olennaisesti Suomesta muun muassa siinä, että tanskalaiset uskaltautuvat heittäytyä työttömiksi. Heillä on vahva usko, että sopivia töitä kyllä löytyy.

Tanskaa ei tietenkään voi verrata Suomeen. Koko Tanska – ilman Grönlantia – on hivenen suurempi kuin entinen Etelä- Suomen lääni. Lähes koko maa voisi melkein olla yhtä työssäkäyntialuetta.

Lisäksi Tanskan elinkeinorakenne on toisenlainen: siellä ei ole Stora Enson, UPM:n tai teräsyhtiöiden kaltaisia jättifirmoja, jotka sanelevat elinkeinorakenteen kokonaisilla alueilla.

Toisin kuin Suomessa, Tanskassa on tuiki harvinaista, että ollaan samalla työnantajalla ja samalla paikkakunnalla sukupolvesta toiseen. Työpaikan vaihtaminen on luonnollista ja luontevaa.

Vanhimpien kaupankäyntipaikkojen vakiinnutettua asemansa kaupunkeja on perustettu Suomessa sinne, missä teollisuudella on parhaat edellytykset toimia. Mitä olisi Etelä-Karjala tai Kymenlaakso ollut ilman metsäteollisuutta? Tanskassa ei ole vastaavaa ilmiötä.

Olennaista Tanskan mallissa on, että ansiosidonnainen työttömyysturva on lyhyen aikaa suomalaisittainkin todella hyvä: jopa 90 prosenttia palkasta, jos nettoansioissa lasketaan.

A-studion sinänsä ansiokkaassa keskustelussa jäi sanomatta ääneen se, minkä totesi eräs virkamies joskus takavuosina: Tanskassa järjestelmä tekee passiiviseksi heittäytyvän työttömän elämän niin hankalaksi, että hän kohta suostuu ottamaan vastaan melkein mitä työtä tahansa.