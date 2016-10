Keskustelu kotihoidon tuesta kuuluu suomalaisen politiikan perinteisiin. Aiheesta keskusteltiin paljon ennen tukimallin vuonna 1985 käyttöön ottanutta lakia, mutta puhetta on riittänyt sen jälkeenkin.

Tällä kertaa keskustelun käynnistäjinä ja kävijöinä ovat olleet erityisesti poliittiset nuorisojärjestöt. Sdp:n nuorisojärjestö ehdotti nykymuotoisen tuen poistamista kokonaan. Ehdotus sai tukea sekä kokoomuksen että vihreiden nuorilta ja arvostelua keskustan ja vasemmistoliiton nuorilta.

Perussuomalaisten puheenvuoron käytti puheenjohtaja Timo Soini, joka sanoi hallituksen säilyttävän tuen ennallaan. Sdp:ssä varapuheenjohtaja Krista Kiuru pyrki hillitsemään nuorten intoa ja puhui kokonaisuudistuksesta.

Pelkästään puoluekantoja katsomalla voisi päätellä, että suhtautuminen kotihoidon tukeen noudattelee takavuosikymmenten jakoa ansioturva- ja perusturvapuolueisiin. Onneksi esitetyt perustelut ovat kuitenkin päivittyneet. Siksi keskustelu on ajankohtainen ja tärkeä, vaikka tällä hallituspohjalla muutoksia tuskin nähdään.

Kotihoidon tukea rakennettiin maailmassa, jonka elinkeinorakenne poikkesi nykyisestä. Maatalous oli merkittävä työllistäjä. Työikäistä väestöä oli runsaasti. Kuntien palveluvelvoitteita lisättiin kovaa tahtia. Samalla julkisen sektorin rooli ihmisten elämässä kasvoi, minkä osa kansasta koki epäilyttävänä.

Suomea hallitsivat punamultapuolueet, jotka lopulta pääsivät edustamiensa yhteiskuntaryhmien väliseen kompromissiin. Lasten hoitamista kotona alettiin tukea. Sen koettiin tasapainottavan kunnallisen päivähoitojärjestelmän nopeaa kasvua. Investointeja tarvittaisiin vähemmän, kotona tehtävä hoitotyö saisi arvostusta, eikä julkisella sektorilla olisi monopolia alle kouluikäisten verovaroilla tuettuun hoitoon. Perheiden mahdollisuus valintoihin kasvoi. Se uhka, että kotihoidon tuki houkuttelisi vanhempia pois palkkatyöstä, koettiin pienenä.

Suomi on muuttunut paljon kolmessa vuosikymmenessä. Lasten hoitaminen vanhempien työpäivän aikana mielletään nykyisin varhaiskasvatukseksi, joka on yhteiskunnan koulutusinvestoinneista ehkä tuottoisin. Työikäiset ikäluokat supistuvat. Kotihoidon tuen on arvioitu ohjaavan varsinkin huonosti koulutettuja naisia pysyvästi sivuraiteelle työelämässä.

Arvostelussa on paljon perää, mutta kotihoidon tuen yksipuolinen poistaminen loisi myös uusia ongelmia. Perhetuet kaipaavat isompaa remonttia. Toimiva tukijärjestelmä olisi perheiden ja ajan mittaan myös kansantalouden ja julkisen talouden etu.

Suuri osa kotihoidon tuesta käytetään pidentämään vanhempainvapaata muutamalla kuukaudella. Tilastot olisivat toisenlaisia, jos vanhempainvapaa olisi Ruotsin tapaan pitempi. Vanhempien kesken jaettuna vanhempainvapaa parantaisi myös tasa-arvoa.

Kotihoidon tuen ja sen lisien leikkaaminen 1990-luvulla lisäsi toimeentulotuen käyttöä lapsiperheissä. Toimeentulotuen varassa eläminen tunnetusti lisää kannustinloukkuja ja vieroittaa työelämästä. Siksi perhetukien ei pitäisi olla pakoreitti huonosti työllistyvälle. Vanhempia pitää kannustaa myös parantamaan osaamistaan.

Maahanmuuttajataustaisten perheiden määrä on kasvanut huomattavasti, ja se näkyy kotihoidon tuen käytössä. Nyt kotihoidon tuki on houkuttelevinta juuri niille perheille, joiden lapsille olisi hyötyä varhaiskasvatuksesta. Tällaisten perheiden vanhemmat pitäisi saada parantamaan kielitaitoaan ja osaamistaan sekä verkostoitumaan kodin seinien ulkopuolelle. Uudistukset eivät saisi kariutua puolueiden nokitteluun.