Euroopan unioni pääsee sittenkin Pariisin ilmastosopimuksen voimaantulon ratkaisijaksi. Kun unioni luovuttaa tällä viikolla ratifiointiasiakirjat YK:n pääsihteerille Ban Ki-moonille, koossa on riittävästi osapuolia, jotta sopimus tulee voimaan kuukauden kuluttua – sopivasti ennen marraskuussa Marokon Marrakechissa järjestettävää YK:n ilmastokokousta.

EU:n parlamentti hyväksyi sopimuksen ratifioinnin pikamenettelyllä tiistaina. Ympäristöministerit vauhdittivat päätöstä jo viime viikolla, sillä EU oli jäädä muiden jalkoihin. Maa yksi toisensa jälkeen on jo ehtinyt ratifioida sopimuksen, mutta ilmastojohtajana esiintynyt EU ei tahtonut saada yhteistä päätöstä aikaan. Suurista kasvihuonekaasujen päästäjistä sopimuksen ovat jo ratifioineet muun muassa Yhdysvallat, Kiina ja Intia.

Viime joulukuussa hyväksytty Pariisin ilmastosopimus tulee voimaan 30 päivää sen jälkeen, kun sen on ratifioinut vähintään 55 maata, joiden osuus maailmanlaajuisista kasvihuonekaasujen päästöistä on ainakin 55 prosenttia. Nyt mukana on 63 maata ja noin 52 prosenttia päästöistä. EU pääsee sinetöimään sopimuksen voimaantulon, sillä sen osuus globaaleista päästöistä on 12 prosenttia.

Pariisin sopimuksen mukaan ilmaston lämpeneminen on pidettävä alle kahdessa asteessa esiteolliseen aikaan verrattuna. Lisäksi maat sitoutuvat tavoittelemaan ratkaisuja, joilla keskilämpötilan nousu rajattaisiin alle 1,5 asteeseen.

Ratifiointi merkitsee, että maa sitoutuu noudattamaan ilmastosopimusta. Vaikka sopimuksen tavoite edellyttää mittavia päästöleikkauksia, varsinaisia päästötavoitteita sopimus ei sisällä. Sopimus määrittelee lähinnä, että maan täytyy seurata päästöjään ja raportoida niistä. Kyseessä onkin ensi sijassa symbolinen osoitus siitä, että maat haluavat olla mukana ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Kunnianhimoisiin päästövähennystavoitteisiin sitoutuneen EU:n ryhdistäytyminen tuli viime hetkellä. Niin moni osapuoli on jo mukana, että sopimus olisi tullut voimaan myös ilman unionia. Nyt EU pesi kasvonsa ja pääsee paistattelemaan valokeilassa ilmastosovun ratkaisijan roolissa.