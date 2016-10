Minne yksikään maa ei ole aiemmin matkannut

Televisiosarja Star Trekin alussa kerrottiin asetelma: avaruusalus Enterprise on matkalla ilman määränpäätä jonnekin, minne yksikään ihminen ei ole aiemmin matkannut.

Britanniassa kesäkuussa järjestetty kansanäänestys maan EU-jäsenyydestä heitti Britannian matkalle, jollaista yksikään maa ei ole aiemmin tehnyt.

Kun britit päättivät katkaista EU-jäsenyyden, kukaan ei tiennyt, miten se lopulta tapahtuu, millaisen suhteen Britannia luo unionin kanssa ja mitkä ovat ratkaisun taloudelliset ja poliittiset seuraukset pitkällä aikavälillä. Britannia aloitti monivuotisen matkan, jonka määränpäästä ei ole vieläkään tietoa.

Yksi on kuitenkin selvää. Brexit on brexit. Paluuta ei ole.

EU-sääntöjen mukaan Britannian on nyt ilmoitettava unionille eroaikeestaan. Pääministeri Theresa May kertoi viime viikolla, että näin tapahtuu maaliskuun loppuun mennessä. May käyttää kaiken mahdollisen ajan valmistautumiseen ja unionimaiden pehmittämiseen ennakolta ennen kuin hän painaa shakkikellon nappulaa.

Kun ilmoitus jätetään unionille, kello käynnistyy. Eron ehdoista ja eroavan maan uudesta asemasta suhteessa unioniin tulee sopia kahden vuoden aikana. Jos kaksi vuotta ei riitä, aikaa voidaan pidentää, jos kaikki jäsenmaat suostuvat pidennykseen. Myös EU-parlamentin tulisi suostua lisäaikaan.

Suostumukseen vaadittavaa yksimielisyyttä on vaikea saada. Sekä parlamentissa että jäsenmaissa on suuria paineita olla tiukkana sekä Britannian että aikataulun kanssa. Parlamentti haluaa tapojensa mukaisesti osoittaa voimaansa, ja muutamien EU-maiden hallitukset haluavat esittää kotimaiselle yleisölleen, että ne ovat peräänantamattomia.

Yksi syy on halu näyttää jäsenmaiden EU-vastaisille voimille, ettei unionia voi jättää noin vain. Jos ero johtaa Britanniassa Skotlannin itsenäisyyttä vaativien suosion kasvuun, esimerkiksi Espanjan hallitus halunnee tehdä selväksi Espanjan separatistisille voimille, että EU-erosta ei seuraa mitään hyvää. Ranskalle Britannian ratkaisu näyttää olevan jonkinlainen loukkaus, josta pitää seurata rangaistus.

Neuvotteluprosessin aikana jäsenmaissa ehtii tapahtua paljon. Kotimaiset poliittiset paineet, vaalit ja valtamuutokset vaikuttavat Britannian eroneuvottelujen tunnelmiin.

Ongelmia voi nousta myös Britannian parlamentissa. Jos EU-myönteisten hallitsema parlamentti ei pidä irtoamiseen vaadittavista lakimuutoksista, ne voivat pysähtyä.

Myös lainsäädännöllinen prosessi on valtava. EU-säädökset eivät ole erillisiä, Britannian laeista pois poimittavia osia. Unionin säädökset ovat imeytyneet kaikkialle, eikä niitä kaikkia edes kannata muuttaa. Jos haluaa brexitin keskellä vakautta talouteen, yritysten toimintaympäristöä sääteleviä lakeja pitäisi muuttaa mahdollisimman vähän.

Jos ilmoitus annetaan maaliskuussa, Britannian tulisi asemoida itsensä uudelleen huhtikuuhun 2019 mennessä. Tehtävä ei ole helppo.

EU ei voi suostua siihen, että Britannia säilyttäisi nykyiset sisämarkkinaetunsa jäsenmaksujen ja muiden velvoitteiden ulkopuolella. Sekään ei käy, mitä brexit-leiri halusi: ihmisten liikkuvuutta Euroopan maiden välillä ei voi rajoittaa nykyistä enempää, jos Britannia haluaa pitää rajat alhaalla tavaroille.

Jos Britannia haluaisi uutta asemaa hakiessaan peruuttaa Eftaan, Efta-maiden, esimerkiksi Norjan, suostumus tarvittaisiin. Sitä ei tule, jos Britannian ehdot ovat löysemmät kuin Norjan. Norja maksaa sisämarkkinoille pääsystä kovan hinnan ja joutuu noudattamaan EU-sääntöjä pääsemättä päättämään niistä.

Mayn puheen voi lukea niinkin, että Britannia voi peruuttaa sisämarkkinoilta kokonaan pois saadakseen rajakontrollin tiukaksi.

Mitä kauemmas mennään täysjäsenyydestä kohti sitä tilannetta, että Britannia hoitaa kauppasuhteensa Euroopan maiden kanssa Maailman kauppajärjestön WTO:n varassa, sitä enemmän Britannian yritykset kärsivät. Manner-Euroopan kanssa kauppaa käyviä ja suuremmille markkinoille haluavia yrityksiä siirtyisi nousevien tullimuurien pelossa EU:n alueelle.

Starship Great Britainin matkan määränpäätä ja matka-aikaa ei vielä tiedetä. Se on kuitenkin jo aika varmaa, että entinen imperiumi on matkalla kohti universumia, jossa maan taloudellinen iskukyky ja valta ovat nykyistä heikompia.