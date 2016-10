Suomen jalkapallomaajoukkue ei ole voittanut yhtään ottelua uuden valmentajan Hans Backen aikana.

Veikkausliigassa mestaruutta tyrkytetään useille joukkueille, myös ei-ammattilasista koostuvalle Ilvekselle tai jo kymmenen tappiota kärsineelle SJK:lle, koska yksikään joukkue ei pysty pelaamaan edes kohtuullista kautta.

Kakkosen B-lohkossa pelaavan Atlantis FC:n muutamiin pelaajiin kohdistuu sopupeliepäilyjä. Kakkosen C-lohkossa otteluita päättyy lukemin 16–0, 9–0. . .

Miten tähän on päädytty? Koska kyntäminen päättyy?

”Suomen jalkapallomaajoukkueen taso on kansallinen häpeä”, kirjoitti kirjailija Jari Tervo uusisuomi.fi:ssä julkaistussa kolumnissaan jo vuonna 2010. Tuolloin kuitenkin vielä voitettiin silloin tällöin. Ja hieman aiemmin – syyskuussa 2006 – harmiteltiin, kun jäimme 0–0-tasapeliin Olympiastadionilla Portugali-ottelussa. Lopulta Suomi jäi yhden maalin päähän EM-kisapaikasta – viimeinen ottelu, jälleen vastassa Portugali, olisi pitänyt voittaa vieraskentällä, mutta tuloksena oli taas 0–0.

Edellä mainittu oli vielä aikaa, jolloin maajoukkueeseen kuuluivat Jari Litmanen ja Sami Hyypiä – pelipaikkojensa aatelia millä tahansa mittarilla. Missä ovat uudet jarilitmaset ja samihyypiät?

Litmanen pelasi juniorina myös jääkiekkoa ja valitsi pitkän harkinnan jälkeen jalkapallon. Kuinka moni myöhempien aikojen jarilitmanen on valinnut toisin? Veikkaan, että aika moni superlahjakkuus on päätynyt jääkiekkoon.

Syy on yksinkertainen: jääkiekko on Suomessa ykköslaji. Siinä hyvin palkattu ammattilaisuus voi häämöttää kotikunnassa – jalkapallossa näkymät ovat paljon kaukaisempia.

Vaikka jääkiekkoliigankin taso on usein mitä sattuu, se on onnistuttu tuotteistamaan paremmin ja yleisö tulee halleille ottelusta toiseen. Jalkapallossa ilo on revittävä yksittäisistä palasista: Joel Pohjanpalon hattutempusta Bundesliigassa, parin uuden stadionin (Vaasa ja Seinäjoki) valmistumisesta tai lähes 20 vuoden välein pääsystä euro-otteluissa lohkovaiheeseen (HJK). Listaan pitäisi lisätä myös Stadin derbyt, mutta muutamat rähinäpetterit vesittävät niiden hohtoa.

Valon näkeminen on vaikeaa, mutta aina pitää yrittää. Tänään torstaina Huuhkajat kohtaa Reykjavíkissa kesän EM-kisoissa ihastuttaneen Islannin. Mikä mainio paikka ottaa voitto pitkästä aikaa.