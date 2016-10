Tuoreen poliisibarometrin tulokset näyttävät ensi silmäyksellä imartelevan suomalaisia poliiseja. Kyselyyn vastanneista 96 prosenttia luotti poliisiin melko paljon tai erittäin paljon. Kyselyn tarkempi tarkastelu paljastaa, että suomalaisten kuva poliisista ei sittenkään ole ihan niin mairitteleva.

Kun arvioi lähes sadan prosentin kannatusta, pitää ensiksi pysähtyä miettimään, mihin silloin luotetaan, kun luotetaan poliisiin.

Suomalaisten luottamus poliisiin, opettajiin, palolaitokseen, lääkäreihin ja tuomareihin kertoo enemmänkin siitä, että Suomessa arvostetaan yhteiskunnan ”luustoa” – institutionaalisia rakenteita, jotka takaavat järjestyksen ja turvan. Jos järjestystä ja turvaa koetaan olevan, silloin arvostetaan ammatteja, jotka tuovat tällaisen tilan.

Niissä maissa, joissa perheen ja suvun rooli yhteiskunnan luustona on vahva, poliisin arvostus on yleensä vähäisempää. Heikompi arvostus johtaa alempaan palkkaan ja löyhempään ammattietiikkaan, mikä nakertaa entisestään poliisin arvostusta. Näin on tapahtunut erityisesti kehitysmaissa.

Monissa Venäjällä tehdyissä mielipidemittauksissa vähemmistö kansalaisista on kertonut luottavansa poliisiin. Levada-tutkimuskeskuksen muutama vuosi sitten tekemän kyselyn mukaan yli puolet venäläisistä kertoi havainneensa poliisin lahjontaa ja kaksi prosenttia kertoi kokeneensa kyselyä edeltäneen vuoden aikana poliisiväkivaltaa.

Suomen poliisien hyvää arvosanaa selittää sekin, että Suomessa ei ole merkittäviä vedenjakajia suhtautumisessa järjestykseen ja samalla poliisiin. Anarkistiset ja äärioikeistolaiset ryhmät ovat painoarvoltaan vähäisiä.

Esimerkiksi Ranskassa poliisia arvostetaan lähes yhtä paljon kuin Suomessa, mutta arvosana heikkenee mitä kauemmas vasemmalle poliittisella kartalla mennään.

Yhdysvalloissa luottamuksen raja kulkee ihonvärissä. Etenkin monet mustat epäilevät, että poliisi ei ole tasapuolinen instituutio.

Mielipiteitä kartoittava Gallup kokosi parin viime vuoden aikana Yhdysvalloissa tehdyt, poliisia koskevat luottamusmittaukset. Niiden mukaan vain kolmannes mustista amerikkalaisista sanoo luottavansa poliisiin paljon tai melko paljon. Valkoisista 60 prosenttia sanoi näin.

Jos siis poliisilla on Suomessa lähes sadan prosentin luottamus, se kertoo ennen kaikkea siitä, että Suomea pidetään edelleen hyvin järjestäytyneenä ja turvallisena yhteiskuntana, jossa poliisin kaltaisen instituution koetaan olevan tasapuolisesti kokonaisedun tukena.

Kokonaisluottamuksesta poikkeava käsitys paljastuu, kun kysymyksissä mennään yhteiskunnan tasolta ammatin ja ihmisten tasolle. Neljä suomalaista kymmenestä epäilee, että poliisin sisällä esiintyy korruptiota tai epäeettistä toimintaa.

Muutos takavuosien mittauksiin on suuri. Vuoden 2010 kyselyssä vain joka neljäs piti tällaista toimintaa todennäköisenä. Osittain muutosta selittää Jari Aarnio -efekti: yksilön epäillyt tekemiset yleistetään kertomaan jotain koko ammatista.

Kuva poliisista tarkentuu, kun kyselystä poimitaan vastaajien arvioita tilanteista, joissa kansalaiset itse kohtaavat – tai oikeastaan toivoisivat kohtaavansa – poliisin. Esimerkiksi omaisuus- ja talousrikosten torjunta ei kerää pelkästään kiitosta. Ei ainakaan niin paljon kuin lähes sataprosenttisen luottamuksen saaneelta instituutiolta voisi odottaa.