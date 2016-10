Suomi on perinteisesti halunnut esiintyä maailmalla ihmisoikeuksien mallimaana. Suomen ihmisoikeustilanne on ollut verraten hyvä, ja suomalaiset päättäjät ovat halunneet edistää ihmisoikeuksia myös muualla maailmassa. Kansainväliseen oikeuteen perustuva järjestelmä ihmisoikeussopimuksineen on ollut Suomelle tärkeä.

Parin viime vuoden kuluessa ilmapiiri ja asenteet ovat kuitenkin kiristyneet selvästi. Nykyisin julkisessa keskustelussa kyseenalaistetaan jopa Suomen mahdollisuudet noudattaa maata oikeudellisesti sitovia ihmisoikeussopimuksia.

Ihmisoikeuksien sivuuttamista perustellaan usein huonolla taloustilanteella, mutta eniten käytetty tekosyy näyttää olevan maailman pakolaistilanne ja viimevuotinen poikkeuksellisen suuri turvapaikanhakijoiden määrä.

Suomen turvapaikkapolitiikan johtotähdeksi on noussut sen viestittäminen, ettei tänne ei kannata tulla. Perinteisesti Suomen tavoitteena on ainakin virallisissa puheissa ollut kansainvälisen suojelun tarjoaminen sitä tarvitseville.

Suomi käy turvapaikkapolitiikassaan kilpajuoksua kohti EU-oikeuden edellyttämää absoluuttista minimitasoa. Myös kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia sovellettaessa yritetään mennä sieltä, missä aita on matalin, eikä törmäykseltä vältytä aina silloinkaan. Ajatus ihmisoikeuksien jatkuvasta edistämisestä näyttää unohtuneen täysin erityisesti pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden oikeuksista puhuttaessa.

Euroopassa ei ole pakolaiskriisiä, vaan johtajuuskriisi. Suomen pitäisi edistää turvapaikanhakijoita koskevan vastuun oikeudenmukaista jakamista EU-maiden välillä ja työskennellä sen puolesta, että EU kantaisi nykyistä suuremman vastuun poikkeuksellisesta tilanteesta.

Nyt EU ei toimeenpane edes omia päätöksiään. Vuosi sitten unionissa sovittiin 66 000:n Kreikassa olevan turvapaikanhakijan uudelleensijoittamisesta. Tähän mennessä vain 4 000 heistä on uudelleensijoitettu.

Mitä tekee Suomen hallitus? Äänestää tyhjää EU:n neuvostossa, kun päätetään pakollisista turvapaikanhakijoiden jakamista koskevista kiintiöistä. Vastustaa EU-komission tekemää ehdotusta turvapaikanhakijoille annettavan oikeusavun laajentamisesta. Väläyttelee oman vuosittaisen pakolaiskiintiönsä nostamista, kunhan turvapaikanhakijoiden ”hallitsematon” tulo saadaan tyrehdytettyä, muttei lisää kiintiöpaikkoja turvapaikanhakijoiden määrän vähennyttyä merkittävästi.

Suomi on monesti pikavauhtia kiristänyt turvapaikkalainsäädäntöä arvioimatta, miten muutokset vaikuttavat turvapaikanhakijoiden ihmisoikeuksiin. Viranomaiset ovat perusteettomasti arvioineet turvallisuustilanteen parantuneen niissä maissa, joista on tullut eniten turvapaikanhakijoita Suomeen. Siksi kansainvälistä suojelua saavien joukko supistuu. Ilman oleskelulupaa jääneet joutuvat kadulle paperittomina. Perheenyhdistämisen kriteerejä on kiristetty: jopa turvapaikan saaneiden on käytännössä mahdotonta saada lapsiaan, vanhempiaan tai puolisoitaan Suomeen.

Suomesta on tullut osa ongelmaa, eivätkä päättäjät edes hae siihen ratkaisua.

Suomen hallitus on vastannut kritiikkiin toteamalla, että Suomen ei tule näyttää turvapaikanhakijoiden silmissä houkuttelevammalta kuin muut EU-maat tai Pohjoismaat. Hallituksen mukaan lainsäädännön ja käytäntöjen muutoksilla pyritään yhteiselle linjalle muiden Euroopan valtioiden kanssa.

Yhteiseurooppalaista linjaa ei käytännössä ole olemassakaan. Esimerkiksi irakilaisista turvapaikanhakijoista 64 prosenttia on saanut tänä vuonna suojelua EU-maista. Suomessa vastaava luku on romahtanut tänä vuonna 26 prosenttiin ja viime kuukausina selvästi alemmas.

Perheenyhdistäminen, jonka tiukennuksia myös perusteltiin ”vetovoimatekijöiden” poistamisella, oli Suomessa tehty vaikeaksi jo aiemmin muun muassa edellyttämällä hakemista Suomen harvan edustustoverkon kautta. Ja uusia kiristyksiä harkitaan taas.

Millainen tulevaisuus ihmisoikeusjärjestelmää odottaa, jos Suomen kaltaiset entiset mallimaat murentavat sen perustaa pala kerrallaan?

On aika katkaista tämä kehitys ja palauttaa Suomi takaisin ihmisoikeuksia edistävälle linjalle, jossa maailman pakolaistilanteeseen etsitään aidosti ratkaisuja.

Gauri van Gulik ja Niina Laajapuro

Van Gulik on Amnesty Internationalin Eurooppa-työn varajohtaja ja Laajapuro Amnestyn Suomen osaston vt. toiminnanjohtaja.