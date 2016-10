Satakunnan Kansa kirjoittaa vanhuspalvelulakiin tulossa olevasta määräyksestä, jonka mukaan hoitajamitoitusta lasketaan 0,5:stä 0,4:ään.

”Hoitajien minimi ei merkitse, että hoidon taso olisi riittävä. Jos hoitokodissa on esimerkiksi vain yksi hoitaja ilta- tai yövuorossa, on selvää, ettei hän pysty huolehtimaan useiden vaikeasti hoidettavien vanhusten tarpeista. Hän ei ehkä jaksa nostella vanhuksia, jolloin vessakäynti on mahdotonta ja syöttämiseenkään ei aika oikein riitä.”

”Vanhuksilta säästäminen on väärin, mutta elämän loppusuoralla olevilla ei juuri ole puolustajia. He eivät ole enää poliittisesti kiinnostavia. Silti tämän maan hyvinvoinnin rakentajilla pitää olla oikeus hyvään huolenpitoon. Sitä ei rakenneta puhuvilla roboteilla tai pihassa ympyrää kiertävillä tuoliradoilla.”

”Vanhukset ovat yhteiskunnalle kallis ja kasvava joukko. Kysymys on kuitenkin kustannusten priorisoinnista. Olisiko energiatuista, maahanmuuton kustannuksista tai ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta varaa leikata vanhusten eduksi?”

Iltalehti toteaa, että suunniteltu muutos laskee hoitajien määrän alle OECD-maiden keskiarvon.

”Jatkossa Suomessa voisi olla kymmentä vanhusta kohden vain neljä hoitajaa. Esimerkiksi Tanskassa ja Norjassa hoitajamitoitus on 7–8 hoitajaa kymmentä vanhusta kohden.”

”Hallituksen mukaan 0,4 on vain vähimmäisraja, jota ei saa alittaa. Lisäksi vanhuspalvelulain mukaisesti henkilöstöä on jatkossakin oltava riittävä määrä vanhusten tarpeisiin nähden.”

”On selvää, että sivistysvaltio Suomelle, saati vanhusten ihmisarvolle, ei ole sopivaa, että vanhukset makaavat hoitoyksiköihin säilöttyinä, pahimmillaan vahvasti lääkittyinä ja märissä vaipoissa viruen. Tämänkaltaisia kauhukertomuksia on paljastunut vanhustenhoidosta jo nykyisillä hoitajakiintiöillä.”

”Hallituksen kannattaisi pohtia vielä uudestaan vanhustenhoidon säästöjen toteutustavat ja etsiä vaihtoehtoja mekaanisten hoitajamäärien leikkausten sijaan.”

Kaleva pitää hoitajamitoitukseen suunniteltua pudotusta kovana.

”Siihen, miten säästöt toteutetaan, vaikuttavat aina arvot: se, mitä asioita pidetään tärkeinä, mitä vähemmän tärkeinä.”

”Puhe esimerkiksi tekniikan suomista mahdollisuuksista ei saa johtaa sen perusasian unohtamiseen, että ihmisiä on oltava tarpeeksi, jotta inhimillinen hoito on ylipäätään mahdollista.”

”Jos hoitajat väsyvät tai eivät ehdi, kärsijöitä ovat hoidettavat.”

”Vaihtoehtoisia säästökohteita ei ole helppoa löytää. Niiden etsimiseen on nyt paneuduttava tarmokkaasti. Raja hoidon tason pudottamisessa on tullut vastaan.”