Isäksi ryhtyminen on pelottavaa. Itse emmin vielä kolmekymppisenä, mikä olisi se oikea hetki. Mietin, olisiko minusta isäksi ja riittäisivätkö rahat. Yksi huolenaiheista oli sekin, että tyttölapsen kanssa en osaisi edes leikkiä. Entä mistä kaikesta joutuisin luopumaan? Mitä pidempään näitä pohdin, sitä epävarmemmaksi tulin. Lopulta vaimo sanoi, että kohta voin arpoa oikeaa ajoitusta yksikseni.

Ensisynnyttäjien keski-iän kohoamisesta on puhuttu vuosikaudet. Ensimmäistä kertaa isiksi tulevien ikääntyminen on sen sijaan jäänyt vähemmälle puheelle. Sitä on myös tutkittu vähän.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkaisi viime vuodenvaihteessa yhdessä ruotsalaisen tutkimuslaitoksen NHV:n kanssa aiheesta tutkimuksen. Sen materiaalina oli 344 529 Suomessa asuvaa miestä, jotka saivat ensimmäisen lapsensa vuosina 1987–2009. Tuona ajanjaksona isien keski-ikä nousi 28,7 vuodesta 30,4 vuoteen.

Voimakkainta ensikertalaisten isien keski-iän nousu oli pääkaupunkiseudulla, missä tarkastelujakson päätteeksi isäksi tultiin keskimäärin 31,4 vuoden iässä. Vähiten ensi kertaa isäksi tulevien keski-ikä nousi Pohjois- ja Itä-Suomessa, missä miehet astuivat perhe-elämään yli kaksi vuotta kaupunkilaisserkkujaan nuorempina.

Toinen perheen perustamista lykkäävä tekijä oli koulutus. Mitä korkeampi koulutus, sitä varmemmin isäksi ryhdyttiin vasta yli kolmekymppisenä.

Psykologi Mirka Paavilainen pohti asiaa mielipidesivulla (HS 1.10.): ”Nykykeskustelussa perheen perustaminen hahmottuu melko uhkaavana ilmiönä. Paljon puhutaan siitä, miten lapsi muuttaa koko elämän, omaa aikaa ei jää ja lapsi vaatii ehdotonta ja täyttä läsnäoloa ja kahden vanhemman omistautumista kasvatustehtävälle.”

Minusta tuli isä 31-vuotiaana. Ja muuttihan se paljon. Persoonapronomineista löytyi monikkomuoto ”me”, ja Helsingin yö vaihtui Kehä kolmosella ajelemiseen, kun lapsi ei joskus suostunut nukahtamaan kuin auton tasaisessa liikkeessä.

Epävarmuutta ruokkineet ”isot” kysymykset sen sijaan unohtuivat arjessa: vanhemmuus ei ole rakettitiedettä, eikä leikkiminen ole taitolaji. Rahan ja uran nimissä sitä oikeaa hetkeä voi siirtää hamaan tulevaisuuteen: ensimmäistä ei ole koskaan tarpeeksi ja jälkimmäisestä voi aina haaveilla. Nyt viisikymppisenä minulla on omaa aikaa ja vapautta. Odotan, jos vaikka poika ehtisi poiketa tyttöystävänsä kanssa iltateelle.