Sanallinen arviointi on lisääntymässä ja numeroiden käyttö todistuksissa vähentymässä peruskouluissa (HS 3.10.). Uusi opetussuunnitelma kannustaa kouluja oppilaan taitojen monipuoliseen arviointiin, johon kuuluvat tavoitteiden mukaisen edistymisen ja nimenomaan oppimisen arviointi, ei oppilaiden tieto- tai taitotason vertailu.

Opetussuunnitelman perusteissa korostuvat sanallinen arviointi ja koulun arkea tukeva jatkuva palaute. Tähän saakka sanallista arviointia on käytetty lähinnä alaluokilla. Nyt osa kouluista on siirtymässä käytäntöön, jossa numeroita annetaan vasta sitten, kun on pakko eli kahdeksannella luokalla.

Koulutodistusten muoto jakaa niin asiantuntijat kuin vanhemmat ja oppilaatkin kahteen leiriin. Toisten mielestä kilpailuyhteiskunnassa on totuttava numeroihin. Ne luovat selvän mittarin, joka kertoo vanhemmille lapsen menestymisestä, sekä helpottavat myöhemmin jatko-opintoihin hakeutumista. Sanallista arviointia puoltaa se, että jatkuvat huonot numerot voivat leimata oppilaan epäonnistujaksi ja heikentää motivaatiota. Numeroiden metsästys ei välttämättä palvele itse oppimista.

Peruskoulun arvioinnissa on jo siirrytty oppilaiden keskinäisestä vertailusta yhä enemmän korostamaan lapsen edistymistä suhteessa hänen omiin edellytyksiinsä. Arviointi – olkoon se sanoja tai numeroita, kuvia tai äänitteitä – on olennainen osa oppimista ja antaa tietoa oppimisen edistymisestä. Sanallinenkin arviointi on vakavasti otettava viesti.

Numeroitakaan ei pidä pelätä, sillä ne tulevat joka tapauksessa eteen viimeistään kahdeksannella luokalla. Peruskoulun päättötodistuksessa numeroilla on tarpeellinen tehtävä. Ne annetaan siksi, että oppilaat voidaan laittaa järjestykseen toiselle asteelle pyrkimistä varten. Silloin tärkeää on oppilaiden oikeudenmukainen ja yhdenvertainen arviointi.

Aika ajoin on pohdittu myös päättökokeen mahdollisuutta, mutta se istuu huonosti suomalaiseen peruskouluun. Tulokset olisivat toki vertailukelpoiset, mutta vaarana on, että opettajat ryhtyvät opettamaan nimenomaan koetta varten. Silloin monipuolisuus kärsii. Lähtökohtana pitää olla monipuolisuus ja jatkuva havainnointi, ei yksittäisiin suorituksiin kohdistuva yksipuolinen arvostelu.