Tuore keskustelukirja Suomen ulkopolitiikan suunnasta sai päättyvällä viikolla ansaittua huomiota sisältönsä vuoksi. Näkyvyyttä lisäsi se, että voimakkaita kannanottoja Suomen asemasta ja linjasta esittivät ulkopolitiikan korkeimpaan sisäpiiriin kuuluneet presidentti Martti Ahtisaari ja ministeri Jaakko Iloniemi. Kolmantena keskustelijana kirjassa on Suomen Kuvalehden entinen päätoimittaja Tapani Ruokanen.

Kirja Miten tästä eteenpäin on julkistamisensa jälkeen saanut laajempaa merkitystä kuin vastaavat teokset yleensä.

Kirja on arvovaltainen puheenvuoro, jossa hyvin suorasanaisesti ajetaan Suomen Nato-jäsenyyttä ja varoitetaan Venäjän etuja myötäilevästä politiikasta.

Ulkopoliittisessa keskustelussa on nyt kaksi selkeästi toisistaan eroavaa linjaa. Tämä ulottuvuus saattoi osaltaan siivittää historioitsija Jukka Tarkkaa käyttämään kirja-arviossaan jopa ylitsevuotavia ilmauksia (HS 5.10.).

Keskustelun vastapuoli hahmottui jo elokuun lopussa. Silloin esiin astuivat Suomen ja Venäjän perinteisiä kahdenkeskisiä suhteita korostaneet kansanedustajat. He arvostelivat Ulkopoliittisen instituutin tutkijoiden kriittistä selvitystä Venäjän muuttuvasta roolista Suomen lähialueilla.

Selvityksen mukaan Suomen pitää varautua kasvaviin riskeihin Venäjän kanssa. Yhteyksiä on selvityksen mukaan ylläpidettävä, mutta tämä tulee ankkuroida yhteistyöhön läntisten kumppaneiden kanssa.

Keskustan kansanedustaja ja ulkoasiainvaliokunnan jäsen Sirkka-Liisa Anttila arvosteli kovasanaisesti sekä selvitystä että Ulkopoliittista instituuttia Venäjä-suhteille epäedullisten uhkakuvien maalailusta. Demareiden puheenjohtaja Antti Rinne sekä kansanedustajat Eero Heinäluoma ja Erkki Tuomioja yhtyivät arvosteluun.

Ulkopolitiikan linjanveto on siis käynnistynyt, ja sitä tehdään dramaattisesti eri ympäristössä kuin aiemmin.

Suomi on EU-maana kohdistanut Venäjään pakotteita Ukrainan kriisin vuoksi ja tiivistää puolustusyhteistyötään Naton, Ruotsin ja Yhdysvaltain kanssa. Itämeren alue on nyt yksi Venäjän ja länsimaiden vastakkainasettelun päänäyttämöistä.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistöllä on selkeä johtoasema Suomen ulkopolitiikassa. Hän on käynyt kahdenkeskisiä keskusteluja Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa ainakin Ukrainasta, Venäjän kautta Suomeen pyrkineistä turvapaikanhakijoista ja Itämeren lentoturvallisuudesta.

Edessä on päätöksiä Venäjä-pakotteiden jatkosta. Samalla Suomea syytetään taas keskitetysti Venäjän tiedotusvälineissä venäläisten lasten huonosta kohtelusta huostaanottotapauksissa. Turvapaikanhakijoiden tulon pysäyttänyt Suomen ja Venäjän määräaikainen rajasopimus umpeutuu tässä viikonvaihteessa.

Lisäksi Suomen seuraaviin presidentinvaaleihin on enää vuosi ja kolme kuukautta. Venäjä on näillä näkymin yksi tulevan kampanjan pääteemoista.

Keskustelukirjan mukaan Suomessa on viime aikoina kasvatettu Venäjä-pelkoa, joka on näkynyt myös presidentti Niinistön linjan muuttumisena kevään kuluessa. Taustalla on lisäksi Venäjä-lobby. Näihin näkemyksiin on odotettavissa vastaväitteitä.

Kirjassa ei ehditty ottaa huomioon, että Venäjä osallistuu sotarikokseksi kuvattuihin siviilien pommituksiin Syyrian Aleppossa. Järkyttävien pommitusten jälkeen usko Suomen ja Venäjän suhteiden erillisyyteen vaatii aiempaakin vahvempaa vakaumusta.

Venäjäkin osallistuu keskusteluun omalla tavallaan: Suomen ilmatilaa loukkaamalla.