Ennen vanhaan EU-maiden hallituksilla oli Eurooppa-politiikka. Unionimaat arvioivat integraation kehitystä ja kertoivat, mitä ne haluavat: millaista Eurooppaa tulisi rakentaa ja miten maat aikovat osallistua tähän projektiin.

Nykyisin unionimaiden EU-linja on reaktiivinen ja jakomielinen: ne katsovat sivusta itseään. Euroopan unioni on kuin jokin ulkopuolinen voima, joka pääsääntöisesti uhkaa jäsenmaita. Kuten jakomieliseen katsantoon sopii, jäsenmaat yrittävät suojautua toiminnalta, josta ne pohjimmiltaan ovat itse vastuussa. Toisinaan jopa niin, että siilipuolustus johtaa tappioon, joka olisi voitu välttää toimimalla hyvässä eurooppalaisessa yhteistyössä. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, miten unionin yhteinen turvapaikkapolitiikka ja sen vaatimat järjestelyt on tyrmätty.

Pääministeri Juha Sipilän (kesk) hallituksen hallitusohjelmassa on pari tiivistä sivua EU-linjauksia. Niiden perussävy on pääsääntöisesti joko toteava tai torjuva.

Ohjelma kertoo, mitä unioni ajaa ja miksi Suomi on mukana. Samat pohdinnat käydään läpi yhteisvaluutta eurosta. Mutta pääpaino on asenteessa: integraatiota ei ole tarpeen syventää, kaivataan nykyistä vähemmän sääntelyä eikä unionille pidä antaa verotusoikeutta tai lisää budjettirahaa. Taloudellista yhteisvastuuta ei ainakaan tule lisätä, hallitusohjelma kertoo.

Ero esimerkiksi Paavo Lipposen (sd) kakkoshallituksen asenteeseen on merkittävä. Hallitusohjelmassa kerrottiin huhtikuussa 1999, millä tavoilla Suomen hallitus aikoo tukea EU:n tulevaa kehitystä. Hallitus tuki EU:n vahvistamista ja muutoksia, joilla unioni pystyy ottamaan lisää jäsenmaita. Lipposen kakkoshallitus lupasi kaiken apunsa euroalueen talouspolitiikan yhteen sovittamiseen.

Asennemuutos ei tietenkään rajoitu Suomeen. Lähes kaikissa EU-maissa asenne integraatiota kohtaan on muuttunut viidentoista vuoden ajanjakson aikana joko toteavaksi tai torjuvaksi. Eräissä maissa jopa hyvinkin torjuvaksi: esimerkiksi käy tietysti Britannia, mutta myös Unkari ja Puola sopivat samaan kategoriaan.

Periaatteessa voisi kuvitella, että Sipilän hallituksen torjuva integraatiolinja antaisi mahdollisuuden oppositiolle. Oppositio voisi haastaa hallituksen ja tarjota unionia rakentavia linjauksia. Oppositiohan rakentaa oman linjansa monissa muissakin asioissa hallituksen linjan vastakohdaksi – tulipa omasta linjasta näin uskottava tai ei.

EU-asioissa näin ei kuitenkaan toimita. Jos Paavo Lipponen ja hänen sosiaalidemokraattinen puolueensa olivat Eurooppa-myönteisiä, Antti Rinteen Sdp on jotain ihan muuta. EU-kriittisyys myy, joten sitä kaupataan. Jos ei kaupattaisi, Sdp:n ja perussuomalaisten välillä empivät äänestäjät kääntyisivät ehkä perussuomalaisten äänestäjiksi.

Ajatusmaailman murros EU-asioissa kattaa koko eurooppalaisen vasemmiston. Vielä 1990-luvulla eurooppalainen vasemmisto oli vahva integraation ja yhteisvastuunkin ajaja. Nyt vasemmiston Eurooppa-politiikka on hukassa eikä yhteistä säveltä löydy.

Työmarkkinarooliaan uudistava SAK ottaa hieman yllättäen aloitetta itselleen. SAK toivoo, että unionille rakennettaisiin tasausrahasto. Rahastoon kerättäisiin yhteisvastuullisesti varoja hyvinä aikoina. Huonoina aikoina varoja käytettäisiin siellä, missä elvytystä tarvittaisiin. SAK:n idea ei nykyisessä asennemaailmassa kantaisi. Mutta merkittävää on, että SAK astui eteenpäin ja samalla Sdp:n nykyisen säikyn EU-linjan yli. SAK tarjosi Euroopan vasemmistolle yhteiseksi säveleksi talouspoliittista elvytystä ja yhteisvastuuta. Säveliä, jota Sdp ei ole viime hallituskausillaan vihellellyt.