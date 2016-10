Haluaisin aluksi pahoitella tämän kolumnin synkkää sävyä. Katsoin tällä viikolla vuoden 2008 finanssikriisiä käsittelevän elokuvan The Big Short (2015). Elokuva on suositeltavaa katsottavaa, mutta se ei varsinaisesti lisää uskoa ihmisiin ja talousjärjestelmäämme.

Elokuva sai minut miettimään seuraavaa talouskriisiä. Sellainen on tulossa. Kuplat ja kriisit kuuluvat talouden luonteeseen.

Hankalampaa on sanoa, mikä kriisin laukaisee, milloin ja millä voimalla.

Jostain ulkomailta se kriisi alkaa. Italiassa ja Saksassa on ongelmapankkeja. Kiinassa on vaikea talouden rakennemuutos. Yhdysvalloissa on Donald J. Trump.

Kriisin voi laukaista myös jokin aivan yllättävä tekijä.

Kun kriisi alkaa jostain, se leviää muualle, koska maailmantalous on niin verkottunut ja velkaantunut. Tällä kertaa kukaan tuskin edes esittää, että kriisi ”ei koske Suomea”.

Suomen virallinen lamatietäjä, ministeri Raimo Sailas arvioi tällä viikolla Taloussanomissa, että kriisi syntyy vuoteen 2020 mennessä. Aika pian.

Vuonna 2008 alkanut talouskriisi oli poikkeuksellinen. Seuraava tärsky tuskin on yhtä voimakas. Pankkien pääomat ja sääntely on nostettu uudelle tasolle, minkä pitäisi rajoittaa vahinkoja.

Silti seuraava tärsky pelottaa minua erityisen paljon.

Syy on se, että maailma ei ole valmis uuteen kriisiin – ei varsinkaan Suomi.

Yleensä kriiseihin on ajettu ylinopeudella, kovan talouskasvun sokaisemina. Tärsky on ollut kova, mutta taloudesta on löytynyt varaa sopeutua.

Jos seuraava kriisi tulee lähivuosina, Suomi nilkuttaa siihen valmiiksi rampana. Suomen työllisyys, vienti ja talouskasvu takeltelevat. Valtio ja kotitaloudet ovat velkaantuneet. Eletään kuin vuonna 2007, vaikka ajat ovat kaikkea muuta.

Tilannetta pahentaa se, että vetoapua maailmalta ei tule. Keskuspankkien ohjauskorot ympäri maailman ovat yhä lähellä nollaa, samoin poliitikkojen elvytysvara. Päättäjillä ei ole vipua, josta kääntää, kun vipu on edelleen käännettynä täysille edellisen kriisin jäljiltä.

Vuoden 2008 kriisi oli kuin tsunami, joka pysäytti huimaa vauhtia pyörineet talouden rattaat. Seuraava kriisi voi olla kuin pieni töytäisy, joka kaataa hoipertelevan taloutemme kanveesiin.