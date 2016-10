Pääministeri Juha Sipilän (kesk) hallitus on istunut jo kolmanneksen kaudestaan. On sopiva hetki arvioida, millainen on hallituksen toimintakyky.

Kolme talousviisasta – Bengt Holmström, Sixten Korkman ja Vesa Vihriälä – teki viime kesänä arvion Suomen talouden tilasta.

”Suomi on edellytyksiinsä nähden alisuoriutuja: syystä tai toisesta taloudessa ei ole sellaista dynamiikkaa, johon meillä pitäisi olla kaikki mahdollisuudet”, talousviisaat kirjoittivat raporttinsa lopussa.

Sama hieman ikävän makuinen arvio on pakko tehdä myös nykyisestä hallituksesta. Hallitus on toimintakyvyltään – siis edellytyksiinsä nähden – alisuoriutuja. Tällä en tarkoita niinkään hallituksen politiikan sisältöä vaan sen omaksumaa kummallista toimintatapaa.

Ministereitä vaivaa edelleen sama vika, joka näkyi jo hallituskauden alussa. Hosutaan ja hätäillään liikaa.

Keskeneräisten hankkeiden koemarkkinointi lienee liike-elämässä käypä toimintatapa, mutta politiikassa se käy kalliiksi. Hallitus joutuu vähän väliä perääntymään, ja nykyinen oppositio pystyy taitavasti nöyryyttämään ministereitä.

Myös hallituksen sisäisestä hengestä on syytä olla huolissaan. Ministerit eivät sentään riitele julkisesti, kuten viime hallituskaudella oli tapana. Silti Sipilän kabinetissakin kyräillään liikaa. Ilmeisesti juuri kyräilyn takia hallituksella ei ole riittävää yhteistä tahtoa viedä asioita eteenpäin.

Tulossa on vielä henkilövaihdos, joka saattaa heikentää hallituksen toimintakykyä.

Elinkeinoministeri Olli Rehn (kesk) on hakenut Suomen Pankin johtokunnan jäsenen paikkaa, ja hänet nimitetään ilmeisesti jo alkavalla viikolla uuteen tehtävään.

Rehn on alkukaudella ollut hallituksen voimahahmo, vaikka hän ei ole näkynyt yhtä paljon kuin puolueiden puoluejohtaja-ministerit.

Rehnin vahva asema on perustunut pitkään kokemukseen varsinkin EU-politiikassa. Hän oli ennen ministeriksi tuloaan EU-tehtävissä lähes kaksikymmentä vuotta.

Hallituksen aloittaessa sillä oli kaksi ylivertaista EU-osaajaa: Alexander Stubb (kok) ja Olli Rehn.

Stubb joutui tunnetuista syistä lähtemään ja vei mukanaan vuosien kokemuksen EU-asioiden hoidosta.

Rehnin lähdön jälkeen hallituksessa ei ole enää yhtään ministeriä, jolla olisi oman työn kautta hankittua pitkäaikaista kokemusta Euroopan unionista.

Hallituksen sisällä Olli Rehn on ollut sovinnonrakentaja, joka on huolehtinut päähallituspuolue keskustan suhteista hallituskumppaneihin.

Timo Soini ja Olli Rehn tutustuivat toisiinsa jo 1980-luvulla valtiotieteellisessä tiedekunnassa, joten he pystyvät puhumaan asiat halki.

Myös kokoomukseen Rehnillä on ollut kestävät suhteet. Rehniä arvostetaan oikealla, koska hän tuli jo 1990-luvun alussa tunnetuksi EU-jäsenyyden kannattajana.

Hakaniemessäkin Rehniä kuunnellaan. Elinkeinoministerillä oli tärkeä rooli, kun kilpailukykysopimusta pohjustettiin. Rehn ryhtyi joulun jälkeen avaamaan lukkiutuneita neuvotteluja. Lukko aukesi, ja neuvottelut saatiin käyntiin.

Keskustan eduskuntaryhmässä käy kuulemma jo kova kuhina, kun Rehniltä vapautuvaa ministerin paikkaa täytetään.

Kaikki ministeritarjokkaat toki tietävät, että eduskuntaryhmä ei tosiasiassa pääse päättämään nimestä. Valinta on pääministeri Juha Sipilän harkinnassa.

Sipilä joutuu silti ottamaan huomioon eduskuntaryhmänsä tunnot, sillä ilman keskustan ryhmän tukea hän ei pysty viemään läpi vaikeita päätöksiä, joita hallituksen loppukaudella riittää yllin kyllin.

Seuraavaankaan ministerivaihdokseen ei ole enää pitkä aika. Sovitun mukaisesti peruspalveluministeri Juha Rehula (kesk) lähtee keväällä hallituksesta, ja Annika Saarikosta (kesk) tulee hänen seuraajansa.

Juha Sipilän hallitus joutuu hoitamaan maan asioita todella vaikeana aikana. Hallituspuolueet saivat eduskuntavaaleissa enemmistön ja sopivat hallituksen muodostamisesta.

Kun valta on hankittu, on otettava myös vastuu. Sen vuoksi hallituksen on parannettava juoksuaan. Ministereiltä ei saa loppua usko itseensä eikä omaan asiaansa.

Hallituskauden ensimmäisiin vaaleihin on aikaa puoli vuotta. Vaikka ne ovat kuntavaalit, niiden tuloksesta tulee myös Sipilän hallituksen ensimmäinen todellinen suosionmittaus.