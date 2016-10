Terveyden vaalimisessa ongelmien ennaltaehkäisy on kaikkein tehokkainta. Monipuolinen ravinto, liikunta, lepo ja muutenkin hyvät elintavat ovat jokaiselle ihmiselle investointeja, joiden tuotto on hyvä.

Terveydenhuollossa paras vaikuttavuus on perusterveydenhuollolla. Mitä aikaisemmin oireet havaitaan, sitä parempi on lopputulos ja pienempi lasku, jonka jokainen kuittaa viime kädessä veronmaksajana.

Suomen terveydenhuoltojärjestelmä on kuitenkin rakennettu toisessa järjestyksessä. Ensin tehtiin sairaalat ja vasta sen jälkeen terveyskeskukset.

Suomalaisten kunnioitus ammattilaisten sairaalassa tekemää työtä kohtaan on suuri. Sairaalan olemassaolo ja sen toiminnan laajuus ovat jokaisen kunnan tai kaupungin ylpeyden aihe.

Siksi kaikki päätökset, jotka keskittävät toimintoja harvemmille paikkakunnille, herättävät suurta intohimoa. Moni pelkää asemaansa mahdollisena tulevana potilaana. Päättäjät puolestaan pelkäävät työpaikkojen katoamista ja oman kunnan aseman heikkenemistä.

Monin paikoin merkittävin tapa valmistautua tulevaan sote-uudistukseen onkin ollut sairaaloiden laajentaminen. Suomessa on meneillään tai suunnitelmissa merkittäviä sairaalainvestointeja.

Potilaan ja veronmaksajan näkökulmasta esimerkiksi leikkausten keskittämisessä olisi kuitenkin paljon järkeä. Kirurgian järjestämistä Suomessa 2020-luvulla pohtineiden selvityshenkilöiden Reijo Haapiaisen ja Petri Virolaisen raportti julkistettiin syyskuun lopussa.

Osa leikkauksista aiheutuu äkillisestä syystä kuten onnettomuudesta tai yllättäen ilmi tulleesta sairastumisesta. Hoitoon pääsyn nopeus on ratkaisevaa. Huomattava osa tarpeista tiedetään kuitenkin hyvissä ajoin. Silloin potilaan kannalta olennaista on, kuinka hyvää hoitoa hän saa.

Toissijainen kysymys on, tapahtuuko operaatio viidenkymmenen vai sadanviidenkymmenen kilometrin päässä.

Kun leikkauksia on sairaalassa riittävän paljon, henkilökunnan osaaminen kasvaa, prosessit hioutuvat ja kalliisiinkin laitteisiin investointi tulee kannattavaksi.

Neljä viidestä miesten eturauhassyöpäleikkauksesta tehdään jo nyt viidessä yliopistosairaalassa, mutta loput leikkaukset jakautuvat kahdenkymmenen muun sairaalan kesken. Lonkkaleikkauksia tehdään viidessäkymmenessä sairaalassa, ja suurimmassa osassa niistä ei tehdä edes yhtä lonkkaleikkausta päivää kohti.

Osa toimenpiteistä kannattaa keskittää kahteentoista laajan päivystyksen yksikköön, osa viiteen yliopistosairaalaan ja osa vielä harvempaan yksikköön. Elinsiirrot ja lasten avosydänkirurgia ovat luontevasti Helsingin yliopistosairaalan vastuulla.

Raportti osoittaa, että vaativimman hoidon keskittämisen vastustus taitaa olla suurinta kirurgikunnan keskuudessa. Selvityshenkilöiden ehdotusten toteutuminen merkitsisi monelle muuttoa toiselle paikkakunnalle.

Poliitikoille tärkeämmät kysymykset liittyvät synnytysten keskittämiseen ja maakuntakeskusten keskussairaaloiden tulevaisuuteen.

Keskittäminen on olennainen mutta vaikea osa koko terveydenhuollon uudistamista. Siksi asiantuntijoiden näkemykselle on annettava riittävä paino. Päähuomion on oltava potilaan edussa, ei ammatillisessa edunvalvonnassa.