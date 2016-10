Ruotsissa on viime päivinä käyty vilkasta keskustelua mahdollisesta hallitusyhteistyöstä porvarien ja vasemmiston blokkirajan yli. Aloitteellisin keskustelussa on ollut liberaalien johtaja Jan Björklund, mutta myös sosiaalidemokraattinen pääministeri Stefan Löfven on puhunut lämpimästi ajatuksesta.

Syy keskusteluun on ilmeinen. 1950-luvulta alkanut kahden kilpailevan blokin malli on ajautunut vaikeuksiin, kun ruotsidemokraatit ovat nousseet valtiopäivillä vaa’ankieleksi. Koska yhteistyö ruotsidemokraattien kanssa on poissa laskuista, vaihtoehdoiksi jäävät kitkuttelu vähemmistöhallituksilla tai politiikan keskiviivan ylittäminen.

Tähän asti Ruotsin malli on ollut äänestäjille helppo, koska tarjolla on kaksi hallitusvaihtoehtoa, joiden lupauksia puolueet ovat valmistautuneet toteuttamaan. Vasemmiston ja porvarien yhteistyö tekisi kampanjoista enemmän Suomen kampanjoiden kaltaisia: luvataan tavoitella kaikenlaista, josta hallitusneuvotteluissa sitten tingitään.

Blokkipolitiikan haastaminen ei rajoitu Ruotsiin. Monessa Euroopan maassa vallassa on vähemmistöhallitus, jos hallitus yleensä saadaan kasaan. Vanha puoluejako ei enää tuota toimivia enemmistöjä.