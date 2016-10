Uskonto on joukkotuhoase, perusteli ystäväni, kun kysyin sosiaalisessa mediassa, pitäisikö uskonnon olla yksityisasia vai ei. Hänen vastauksensa oli kyllä, ehdottomasti yksityisasia.

Näin olen itsekin ajatellut. Kun usko on yksityistä, se on myös vapaata, eikä kukaan voi siihen pakottaa.

Firenzessä sijaitsevan Euroopan yliopistoinstituutin (EUI) professori Olivier Roy on tuonut esiin toisen näkökulman. Mitä avoimemmin ja julkisemmin uskontoa harjoitetaan, sen turvallisempaa uskonto on.

Suomeen on viime aikoina rantautunut islamin pelko, jonka suurin ongelma on yleistäminen: virheellinen ajatus siitä, että me tiedämme, millaisia ne ovat.

Ajatus on loogisesti mahdoton, sillä muslimeja on 23 prosenttia maailman väestöstä. Sellainen ihmisjoukko ei mitenkään voi olla kovin yhtenäinen.

Islamin kriitikot ovat kuitenkin tietävinään, että islam edustaa väkivaltaa ja terrorismia ja että jihadistien iskut johtuvat uskonnosta.

Väite on rankka yksinkertaistus. Uskonto on aivan liian helppo selitys monimutkaiseen terrorismin ongelmaan. Aiheeseen perehtyneet tutkijatkin selittävät terrorismin syntyä eri tavoin.

Yksinkertaisin kuulemani selitys kertoo, että terrorismin taustalla on kokemus epäoikeudenmukaisuudesta ja usko siihen, että väkivalta on toimiva ratkaisu. Uskonto ei ole syy, mutta sitä voi käyttää hyväksi.

Uskontoja on tuhansien vuosien ajan käytetty sekä hyvään että pahaan. Niiden nimissä on suojeltu leskiä ja orpoja, opetettu kansaa ja murhattu vääräuskoisia. Näin ovat tehneet niin kristityt kuin muslimitkin.

Onko meillä sitten keinoja suojella uskonnon tuomaa hyvää ja minimoida sen tuomaa pahaa? Royn mukaan on.

Usko voi olla yksityisasia ja jokaisen vapaa valinta, mutta uskonyhteisöjen toiminnan on hyvä olla julkista. Jos uskontoa harjoitetaan piilossa, kukaan ei tiedä, mitä jumalan nimissä tapahtuu.

Muistanette hyväksikäyttökohun lestadiolaisyhteisöstä? Hyväksikäyttö sai jatkua, koska yhteisöllä oli oma, tiukka rippikäytäntönsä. Kun joku pyysi anteeksi, anteeksi oli annettava eikä synnistä saanut enää puhua. Tämä esti rikosilmoitusten tekemisen ja suojeli tekijöitä.

Näin pääsi käymään, koska yhteisö oli suljettu ja harjoitti uskontoa tiukasti omassa piirissään. Julkinen keskustelu toi apua uhreille. Toivottavasti se myös muutti yhteisön käytäntöjä.