EU-komissio julkaisi syyskuussa direktiiviesityksen tekijänoikeuksien uudistamisesta. Vanhentunut lainsäädäntö on tarkoitus tuoda nykypäivään, jossa tekijänoikeudet ja digibisnes kietoutuvat tiiviisti yhteen. Esityksen mukaan verkkopalveluiden tulee huomioida tekijänoikeudet julkaistessaan muiden tekemiä sisältöjä, kuten musiikkia tai elokuvia.

Komission esitys on askel oikeaan suuntaan.

Tekijänoikeuksien uudistus on osa EU-komission laajaa digitaalisten sisämarkkinoiden strategiaa. Tekijänoikeudet nousevat strategiassa esille, koska luova sisältö on usein digitaalisen liiketoiminnan keskeinen vauhdittaja. Moni sosiaalisen median palvelu perustuu siihen, että artikkeleita, musiikkia ja videoita käytetään suoraan palvelussa sen sijaan, että sisältöjä kulutettaisiin niitä tuottaneiden medioiden tai tekijöiden omilla sivuilla. Mitä esimerkiksi Facebook tai Youtube olisivat ilman hyviä sisältöjä?

Digitaalisten sisämarkkinoiden puolesta liputetaan laajasti ja niihin liittyvää sääntelyä halutaan poistaa. Sääntelyn purkaminen, verkkokaupan sujuvoittaminen ja palveluiden joustava käyttö ovat tärkeitä tavoitteita.

Välttämätöntä on myös se, että sisältöjen käyttöön luodaan reilut pelisäännöt. Eri palveluntarjoajia tulee kohdella yhdenvertaisesti. On myös varmistettava, että luovien sisältöjen tekijät voivat sopia ehdoista ja korvauksista tasavertaisessa neuvotteluasemassa muihin toimijoihin nähden.

Luova ala on yksi suurimmista EU:ssa työllistävistä kasvualoista. Sen tuotteita ovat esimerkiksi elokuvat, tv-ohjelmat ja musiikki. Alan elinvoimaisuuden kannalta on ratkaisevaa, kuinka sisältöjä arvotetaan digitaalisessa toimintaympäristössä.

Nyt eurooppalaisten sisältömarkkinoiden kestävän ja vakaan kasvun suurimpana esteenä on niin sanottu arvokuilu. Arvokuilulla tarkoitetaan sitä, että luovien sisältöjen arvo siirtyy verkossa toimiville alustapalveluille sen sijaan, että se palautuisi sisältöjen tekijöille. Alustapalvelut, kuten Facebook ja Youtube, keräävät mainostuloja ja harjoittavat liiketoimintaa. Ne eivät silti maksa sisältöjen alkuperäisille tekijöille mitään – tai maksavat vain vähän.

Alustapalvelut väittävät olevansa pelkkiä teknisiä välittäjiä, jotka eivät ole vastuussa palvelun sisällöstä eivätkä ole velvollisia maksamaan korvauksia sisältöjen tekijöille. Todellisuudessa ne kilpailevat samoista kuluttajista ja tuotoista sellaisten palveluiden kanssa, joiden tarjoama sisältö on asianmukaisesti lisensoitua. Näitä ovat esimerkiksi Spotify ja Netflix.

Äänitetuottajien kansainvälisen kattojärjestön IFPI:n keräämien tietojen mukaan Spotify tulouttaa globaalisti levy-yhtiöille jokaista käyttäjäänsä kohti keskimäärin 16 euroa vuodessa. Vastaava tulo Youtubelta on alle euron käyttäjää kohti.

Nykyinen käytäntö vääristää kilpailua, heikentää markkinoiden tehokkuutta ja alentaa verkossa olevan luovan sisällön yleistä arvoa.

Alustapalveluiden harjoittama liiketoiminta on mittavaa. Alustapalveluiden kokonaismarkkina-arvoksi Euroopassa arvioidaan noin 22 miljardia euroa. Tästä summasta keskimäärin jopa 23 prosenttia – yli viisi miljardia euroa – liittyy suoraan luovien sisältöjen käyttöön.

Tilanne on mahdollinen siksi, että EU:n vuodelta 2000 peräisin olevassa, nyt jo auttamatta vanhentuneessa sähkökauppadirektiivissä on porsaanreikä, jonka varaan alustapalvelut perustavat liiketoimintansa. Yhteensä yli 22 000 luovan alan ammattilaista on vastikään toimittanut EU:lle vetoomuksen ongelman korjaamisen puolesta.

Luovalla alalla työskentelevät näkevät digitalisoitumisessa valtavat mahdollisuudet, kunhan säännöt ovat kaikille oikeudenmukaiset.

EU-komission direktiiviesityksessään esille nostamien epäkohtien korjaaminen hyödyttää kaikkia: sisältöjen tuottajia, sisällöillä liiketoimintaa tekeviä yrityksiä sekä kuluttajia. Uudistuksen ansiosta erilaiset sisältöjä tarjoavat yritykset pääsisivät kansainvälisesti tasavertaiseen kilpailuasemaan, kun myös suurten alustapalveluiden olisi noudatettava reiluja pelisääntöjä ja neuvoteltava sisältöjen käytöstä.

Kuluttajat hyötyisivät EU:ssa syntyvistä paremmista palveluista ja niiden tarjoamasta monipuolisesta kulttuuritarjonnasta verkossa.

Katri Sipilä ja Antti Kotilainen

Sipilä on Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry:n toimitusjohtaja. Kotilainen on Musiikkituottajat – IFPI Finland ry:n toiminnanjohtaja.