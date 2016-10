Lapin kansa kysyy, miksi rajaesteiden poistaminen Pohjoismaiden välillä on niin hidasta.

”Lapista katsottuna voi sanoa, että raja Ruotsiin ja Norjaan on pikemminkin mielentila kuin fyysinen raja. Lapista on käyty aina töissä molemmissa maissa – tosin harvemmin ihmisten liikkuminen rajakauppaa lukuun ottamatta on ollut vastakkaisen suuntaista.”

”Silti esteettömiin yhteispohjoismaisiin markkinoihin on matkaa, oli sitten kyse työntekijöistä tai yrityksistä.”

”Pohjoismaiden ministerineuvosto ylläpitää rajaestetietokantaa, johon kirjataan havaitut ongelmat – ja myös ratkaisut, jos niitä saadaan aikaan. Pelkästään työmarkkinoilla on useita kymmeniä ratkaisua odottavaa asiaa. Niinkin yksinkertainen asia kuin ammatilliset pätevyysvaatimukset vaihtelevat maiden välillä.”

”Suomalainen sähkömies ei voi tehdä sähköasennuksia Norjassa ilman erillistä norjalaisten hyväksymää pätevyyskoulutusta.”

”Onhan rajaesteiden purkamisessa toki edistytty. Sekin näkyy rajaestetietokannasta. Mutta aivan liian hitaasti.”

”Ehkä pääministereiden on helpompaa julistaa yleviä visioita kuin tarttua tehokkaasti rajaesteiden poistamiseen.”

“ ’Me pohjoismaalaiset olemme perheenjäseniä ja ystäviä. Tavoitteenamme on vahvistaa Pohjoismaiden yhteistä ääntä maailmassa’, pääministeri Juha Sipilä totesi Ahvenanmaalla.”

”Nyt vain perheenjäsenillä on erilaiset säännöt, kun he ylittävät Pohjoismaiden rajat.”

Etelä-Suomen Sanomat katsoo, että olutkärryjen on aika jäädä historiaan.

”Tuoreet tiedot matkustajatuonnin rajusta kasvusta kertovat, että suomalaisessa alkoholipolitiikassa on jotain pahasti pielessä. Suomalaiset ovat kantaneet viimeisen vuoden aikana alkoholijuomia ulkomailta peräti 15 prosenttia aiempaa enemmän.”

”Terveyden ja hyvinvoinnin laitos löytää kasvaneen tuonnin syyt Viron vilkastuneesta liikenteestä ja siitä, että yhä useampi suomalainen tuo alkoholia yhä enemmän.”

”Tämä on vain osatotuus, sillä matkustajaliikenne ei ole kasvanut läheskään niin paljon kuin alkoholin tuonti.”

”Toivottavasti matkustajatuonnin huimat kasvuluvut panevat vauhtia perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulan (kesk.) vastuulla olevaan alkoholilain kokonaisuudistukseen. Se ei ole lähtenyt vielä lausuntokierrokselle, vaikka hallituspuolueet löivät uudistuksen suuret linjat lukkoon toukokuussa.”

”Uudistuksen peruslinjauksilla on laaja kannatus. Anniskelun vanhentuneita säädöksiä uudistetaan ja nelosoluet, vahvat siiderit sekä niin sanonut limuviinat tulevat päivittäistavarakauppaan.”