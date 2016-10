Etelä-Suomen Sanomat arvioi tuoreiden mielipidetutkimusten perusteella, että suomalaisten usko sote-uudistukseen tuomiin parannuksiin on hiipunut.

”Tutkimusten tulokset ovat mielenkiintoisia ja hallituksen näkökulmasta myös hälyttäviä, koska sote-uudistuksen keskeisenä tavoitteena on nimenomaan kaventaa kansalaisten hyvinvointi- ja terveyseroja sekä parantaa palvelujen yhdenvertaisuutta. Nyt kansan suuri enemmistö näyttää olevan sitä mieltä, että hallitus on päinvastoin valmistelemassa uudistusta, joka kääntäisi kehitystä entistä enemmän huonoon suuntaan.”

”On ymmärrettävää, jos väki alkaa olla niin kurkkuaan myöten tympääntynyt siihen verkkaisuuteen, jolla uudistusta on yritetty saada aikaan, ettei se enää odota uudistukselta ihmeitä – sikäli kuin se ylipäätään joskus saadaan aikaan.”

”Kun väki muutenkin on pää pyörällään uudistuksen monimutkaisten yksityiskohtien kanssa, ei ole yllättävää, että enää harva odottaa siltä mitään hyvää.”

”Ripaus täsmällisyyttä sisältöön ja lusikallinen selkokielisyyttä viestintään ovat tarpeen, jotta kansa saadaan myötämieliseksi suurimmalle uudistukselle sitten peruskoulun ja kansanterveyslain.”

Turun Sanomat kirjoittaa, että valtion osuus Venäjän taloudesta on noussut tuoreen arvion mukaan 70 prosenttiin.

”Valtion ote on kiristynyt rajusti, sillä 2005 valtion osuus bruttokansantuotteesta oli 35 prosenttia. Osa kasvusta johtuu siitä, että valtio on ottanut haltuunsa suuria öljy-yhtiöitä. Valtion haltuun on ajautunut talouskriisin takia myös muita yrityksiä.”

”Asiantuntijat toteavat jo rivien välissä, että itänaapurimme talous muistuttaa sotataloutta, kun valtio on ottanut haltuun yhteiskunnan tärkeimpiä toimintoja.”

”Venäjän talouden jyrkkää alamäkeä on selitetty öljyn hinnan romahduksella. Öljyn hinta on yksi talouden ydinkysymyksistä, mutta sen kohentuminenkaan ei välttämättä nosta taloutta jaloilleen.”

”Ulkomainen raha pakenee maasta. Edes maan liike-elämän tuntevat oligarkit eivät enää luota kotimaahansa. Pääoman lisäksi maasta karkaa vakaampia oloja etsimään nuori älymystö.”

Keskisuomalainen toteaa öljyn maailmanmarkkinahintojen kehityksen näyttävän nyt epäselvältä, koska öljyntuottajamaiden järjestö Opec ei enää pysty hallinnoimaan hintakehitystä.

”Venäjä on maailman kolmanneksi suurin öljyn tuottaja ja öljyn hinnalla on suuri merkitys maan taloudelle. Öljyn hinnan nousu tukisi Venäjän talouden elpymistä. Varastot maailmalla ovat kuitenkin ennätyksellisen täynnä ja öljymarkkinoiden ennustettavuus on yleisesti huono. Yhdysvaltain presidentinvaalien tasaväkinen asetelmakin näkyy öljymarkkinoilla epävarmuutena.”