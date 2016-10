Kunnallisten sosiaali- ja terveysalan yhtiöiden, jätehuoltoyhtiöiden ja tukipalveluyhtiöiden asemasta on tulossa hankintalain uudistuksen kipukohta. Lakiesitys ohjaisi julkisia hankintoja enemmän yksityisten yritysten hoidettaviksi, koska valtion ja kuntien omat yhtiöt saisivat myydä palveluitaan lähinnä omistajilleen.

Jättimäinen hankintalain muutos on parhaillaan eduskunnassa. Hallituksen esityksen mukaan julkisten yhtiöiden sääntely kiristyy palveluissa, joissa on kilpailua markkinoilla. Niihin esitetään huomattavasti tiukempaa kansallista sääntelyä kuin EU-direktiivi edellyttää.

Hankintalaki säätelee, miten valtio ja kunnat käyttävät verovaroja ostaessaan tavaroita ja palveluita. Potti on merkittävä, sillä Suomessa tehdään yli 30 miljardin euron julkiset hankinnat vuosittain.

Poliittisesti herkin kohta lakiesityksessä on niin sanottujen sidosyksikköjen asema eli se, kuinka paljon julkiset yhtiöt saavat myydä palveluitaan kilpailluille markkinoille. Nykyisin kunnan jäte-, kiinteistö-, siivous- tai ruokapalveluyhtiö voi myydä palveluitaan summalla, joka on korkeintaan kymmenen prosenttia liikevaihdosta. EU-direktiivissä raja on enintään 20 prosenttia, mutta hallituksen esityksessä se on 5 prosenttia. Tämä rajaisi sidosyksikön toiminnan niin, että se voisi toimia vain omistajansa kanssa. Osallistuminen muun muassa EU-hankkeisiin vaikeutuisi.

Yhdessä jätelain muutoksen kanssa hankintalaki siirtäisi kunnallista jätehuoltoa osin yksityisille. Jätelain mukaan kuntien tulee vastedes keskittyä vain asumisesta syntyneiden jätteiden käsittelyyn. Yritysjätteet sekä esimerkiksi terveyskeskusten ja koulujen jätteet siirtyisivät yksityisten jäteyritysten vastuulle. Kunnat ovat huolissaan, koska ne ovat investoineet kalustoon ja muun muassa jätteenpolttolaitoksiin.

Yksityiset toimijat ovat tyytyväisiä. Muun muassa palvelualoja edustava Palta kannattaa julkisen sektorin toiminnan rajoittamista. Ostojen kilpailuttaminen osissa helpottaisi myös pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuuksia.

Hankintamenettelyä on syytä yksinkertaistaa. Kustannustehokkaiden palvelujen täytyy kuitenkin pysyä tavoitteena.