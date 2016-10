Mahdollisena pidetyt asiat voivat joskus tapahtua ilman ennakkovaroitusta. Jo pitkään on tiedetty, että suomalaissyntyinen taloustieteen professori Bengt Holmström on mukana sillä listalla, josta tulevat nobelistit valitaan. Silti palkinnon osuminen hänen kohdalleen juuri tänä vuonna pääsi yllättämään monet.

Taloustieteen Nobel-palkinto – tai tarkkaan ottaen Ruotsin keskuspankin taloustieteiden palkinto Alfred Nobelin muistoksi – on jaettu vuodesta 1969 lähtien. On ollut enemmän sääntö kuin poikkeus, että palkittu työskentelee yhdysvaltalaisessa huippuyliopistossa. Myös tällä kerralla sääntö toimi: Holmström työskentelee MIT-yliopistossa ja toinen palkinnonsaaja Oliver Hart Harvardissa, molemmat Bostonin seudulla.

Holmströmin ansioluettelon ydinkohdatkin noudattavat Nobel-kaavaa: opintoja ja työskentelyä parhaissa akateemisissa ympäristöissä, merkittäviä luottamustehtäviä ja kunnianosoituksia sekä tietenkin hyvin vakuuttava tieteellinen julkaisutoiminta.

Holmströmillä on kuitenkin yksi erityispiirre, johon suomalaiset saavat olla erityisen tyytyväisiä. Vaikka hän on jo pitkään kuulunut oman tieteenalansa huippuihin, hän on säilyttänyt vahvat yhteytensä Suomeen ja on ollut valmis käyttämään aikaansa syntymämaansa asioiden pohdintaan.

Holmström on osallistunut kotimaiseen keskusteluun, on kirjoittanut selvityksiä Suomen talouden ongelmien ratkaisemisesta ja on hoitanut täkäläisiä luottamustehtäviä. Hän on tälläkin hetkellä hallituksen jäsen Aalto-yliopistossa ja Elinkeinoelämän valtuuskunnassa. Aiemmin Holmström oli myös Nokian hallituksessa.

Vahvoja verkostoja Suomeen voi osittain selittää sillä, että Holmströmin tutkimuksilla on yhteys käytäntöön. Hän on käsitellyt moraalikatoa, yritysten tekemiä sopimuksia ja kannustimia, hyvää hallintotapaa sekä likviditeettiongelmia finanssikriiseissä.

Toinen ja todennäköisempi selitys on, että Holmström on nimenomaan halunnut antaa osan maailmalla hankkimastaan osaamisestaan suomalaiseen käyttöön. Samaan luonnekuvaukseen sopivat monesta suusta tulevat kehut kannustavasta opettajasta, joka ei joka käänteessä tavoittele henkilökohtaista julkisuutta.

Holmström on esimerkki siitä, että suomalaisten lahjakkuuksien siirtymisessä kansainväliselle tiedeuralle ei aina ole kyse yksisuuntaisesta aivoviennistä. Parhaimmillaan tuloksena on Suomea hyödyttävä yhteys maailman akateemisiin keskuksiin. Yhteyksien syntymiseen tarvitaan halua molemmissa päissä.

Suomalaisen yhteiskunnallisen ilmapiirin kannalta palkinnolla voi olla mielenkiintoisia seurauksia. Usein talouskeskustelusta syntyy kuva kaoottisesta mielipiteiden kamppailusta, josta jokainen voi poimia omaan käyttöön haluamansa perustelut. Nyt yksi aktiivinen suomalainen talouskeskustelija on myös nobelisti, joka on ottanut kantaa moniin poliittisesti hankaliin kysymyksiin.

Tosin joskus myös maailman parhaat taloustieteilijät tunnustavat rajansa. Viime keväänä Holmström ihmetteli haastattelussa (Talouselämä 13/2016), ettei kukaan tunnu ymmärtävän, mitä rahoitusjärjestelmälle on tapahtumassa. Hän vertasi tilannetta autoon, josta katoavat vaihteet: ”Auton pyörät liikkuvat, mutta et tiedä, mikä on vikana ja milloin jotain ikävää tapahtuu. – – Kukaan ei tiedä, mitä tien päässä on jo onko olemassa jokin rauhallinen tapa tulla takaisin päätielle.”

Poikkeuksellinen tilanne pitää nyt siis myös talousnobelistin hämmentyneenä.