Eläkeyhtiö Ilmarisen toimitusjohtaja Timo Ritakallio väitteli viikko sitten tohtoriksi pankkien strategioista. Hänen mukaansa eurooppalaisista pankeista ovat pärjänneet parhaiten ne, joilla oli malttia finanssisektorin kovan kasvun aikana, erityisesti 2000-luvun alussa.

Heikosti kävi niille, jotka yrittivät kasvaa liian aggressiivisesti. Ne olivat markkinoiden valtausyrityksissään ahneempia kuin osaamisen tai pääomien saatavuuden perusteella olisi ollut järkevää.

Saksan pankkisektori antaa Ritakallion päätelmälle tukea mutta esittää myös lievän vastaväitteen. Saksan pankkisektorin suuri murhe on Deutsche Bank. Pankin menneiden vuosien historia osuu yksiin Ritakallion löydöksen kanssa. Mutta vaaransa on hitaassakin etenemisessä.

Saksan pankkisektori eli hiljaista aikaa aina 1980-luvulle saakka. Esimerkiksi käyvät alueelliset, osin julkisessa omistuksessa olevat pankit, Landesbankit. Ne syntyivät rahoittamaan paikallista taloudellista toimintaa. Tiukka markkinaehtoisuus ei tähän roolin oikein sopinut. Seuraus oli, että alueellista yritystoimintaa tukiessaan – ja toisinaan aluepoliittisin perustein – pankit myönsivät luottoja, jotka olivat jossain markkinatalouden ja sosiaalisen luototuksen välissä. Samalla Landesbankit ottivat taseisiinsa omaisuuseriä, jotka eivät ole parasta A-luokkaa.

Saksan pankkisektori on myös hyvin pirstoutunut. Maassa on yli 400 säästökassaa (Sparkasse), joista osa on todella pieniä. Ne ovat toiminnan modernisoinnissa ja tehostamisessa muista jäljessä. Jos Deutsche Bank on ”too big to fail” (liian suuri kaatumaan), niin monet säästökassat ovat ”too small to survive” (liian pieniä säilymään).

Näille säästökassoille Euroopan keskuspankin rahapolitiikka ohjauskorkoineen on vaikea rasti. Rahapolitiikka leikkaa voittoja tehokkailtakin eurooppalaisilta pankeilta, mutta erityisen hankala nykyinen linja on voimavaroiltaan vähäisille ja konservatiivisille pikkupankeille.

Otto- ja antolainauksen välisestä erosta voittonsa ottaneet ja sillä kituuttaneet pankit ovat menettäneet ison osan tulonlähteestään eikä muuta tähän hätään ole tarjolla.

Tällaiseen tilanteeseen joutuneet, omassa ahtaassa lokerossaan toimivat pankit eivät ole parhaimmillaan siinä roolissa, jota Euroopan keskuspankki niille tarjoaa. EKP yrittää työntää pankkien kautta lisää rahaa markkinoille, jotta inflaatio kiihtyisi – ja siinä samalla talous elpyisi. Saksan pankit ovat syyttäneet EKP:tä hankaluuksistaan. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF kehotti niitä katsomaan peiliin: pankkisektorin tulisi tehostaa toimintaansa vaikka fuusioiden kautta.

Deutsche Bank teki 1980-luvun lopulla ison strategiamuutoksen. Saksassa ei mahtunut kasvamaan, ja pankin asiakkaat, suuret yritykset, halusivat pankkinsa kautta globaaleille rahamarkkinoille. Deutsche Bank päätti hypätä kerralla globaaliksi investointipankiksi. Nopea kasvu edellytti kovaa riskinottoa ja ostoja – kulttuuria, joka poikkesi Landesbankien ja säästökassojen kulttuurista. Seuraavalla vuosikymmenellä pankki laajentui muun muassa New Yorkin rahamarkkinoille, ja Deutsche Bankista tuli valtava johdannaiskauppias. Pohjalla eli riskinoton kulttuuri. Lopulta finanssikriisi iski ja katsoi pankin kortit. Potti meni ja perässä tulee laskuja: pankki on tehnyt suuret tappiot, osakekurssi on romahtanut ja Yhdysvalloissa vaaditaan jättimäisiä korvauksia.

Euroopan talouden vaaroja etsittäessä mieleen tulevat helposti Kreikka, Italian pankit tai ulkoiset uhkat – esimerkiksi Kiinan kasvun ongelmat. Luetteloon kannattaa lisätä Saksan pankkijärjestelmä. Saksa on vahva talous, jossa on heikot pankit.