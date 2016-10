Lapin Kansa pelkää, että valmisteilla olevat sote- ja aluehallintouudistukset vaarantavat lähidemokratian.

”Jos uudistukset etenevät kuten hallitus on vakuutellut, kuntavaaleja seuraavat maakuntavaalit ovat vuonna 2018. Samalla iso osa kunnan tehtävistä siirtyy maakunnalle. Päätösvallan kapenemisen on epäilty karsivan kuntatason päättäjiksi pyrkivien määrää ja laatua. Pelkona on ollut, että ’kärkiehdokkaiden’ puuttuessa listoilta myös äänestäjien kiinnostus vaaleja kohtaan hiipuu entisestään.”

”Sekä äänestäjien että ehdokkuuttaan empivien on hyvä tiedostaa, etteivät mahdolliset maakuntavaalit heikennä kuntavaalien tärkeyttä, pikemminkin päinvastoin. Tulevat valtuutetut ovat paljon vartijana historiallisen suuressa kuntamullistuksessa, jossa kuntien tehtävät ja rooli muuttuvat radikaalisti.”

”Yhä harvempi kuntalainen on valmis ’uhraamaan’ itsensä julkiselle kritiikille. Sitä väistämättä seuraa kuntapäätöksistä, joita leimaavat tämän päivän kunnissa usein säästöt, leikkaukset ja muut niukkuuden jakamiset.”

”Uhkana on, että sote- ja aluehallintouudistukset vievät kuntavaaliehdokkaiden joukosta pois myös ne, jotka eivät pelkää kantaa vastuuta. Se kaventaisi entisestään kuntademokratiaa ja keskittäisi valtaa liikaa esimerkiksi kunnan palkkalistoilla oleville valtuutetuille.”

Savon Sanomat iloitsee Turun telakan saamista uusista merkittävistä risteilijätilauksista.

”Telakkateollisuuden nousu kuoleman partaalta uuteen kukoistukseen selittyy sillä, että ala on rahoitusbisnestä. Tilaaja maksaa tilaushinnasta 80 prosenttia vasta sitten kun laiva on valmis.”

”Turun telakan edellinen omistaja korealainen STX menetti kykynsä pyörittää telakkabisnestä, kun se ajautui finanssikriisin vuoksi suuriin talousvaikeuksiin. Emoyhtiön vaikeuksien seurauksena suomalainen tytäryhtiö tyhjeni pääomista ja jäi oman onnensa nojaan. Telakalle ei investoitu.”

”Uusi omistaja, saksalainen telakkayhtiö Meyer Werft oivalsi telakan mahdollisuudet jo kaupanhierontatilanteessa. Sittemmin Meyer on investoinut Turun telakan toimintaan paljon ja uusiakin investointeja on luvassa 75 miljoonan euron arvosta.”

Kainuun Sanomat kiittää Turun telakan noususta Suomen valtiota, joka käynnisti epäilyistä huolimatta ”kaukonäköisesti ja rohkeasti” pelastamisoperaation ja etsi telakalle uuden omistajan.

”Myös Sotkamossa valtio on voimakkaasti tullut mukaan tuotantoa ja tuhatta työpaikkaa pelastamaan jo ennen Talvivaara Sotkamon konkurssia. Valtion rahoitusta on jatkettu senkin jälkeen. Päämääränä on Terrafamessakin löytää yksityinen sijoittaja, joka uskaltaisi ottaa tuotannon jatkaakseen. Valtio voisi jäädä Turun tapaan vähemmistöomistajaksi.”