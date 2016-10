Monimutkaisia asioita on helpompi myydä ihmisille, jos pystyy maalaamaan silmien eteen kuvan luvatusta maasta. Siellä asiat ovat paremmin, vaikka matka voi kestää vielä pitkään. Sosiaali- ja terveyspalvelujen (sote) uudistuksessa luvatun maan oloihin kuuluu asiakkaan valinnanvapaus. Hiukan kertojasta riippuen sen odotetuista vaikutuksista korostuu joustavuus, tehokkuus tai uusien liiketoimintamahdollisuuksien syntyminen.

Valinnanvapauden toteuttaminen on keskeinen osa poliittista sote-pakettia. Keskusta sai hallituspuolueiden kompromississa läpi tahtonsa maakuntahallinnosta, kokoomus taas valinnanvapauden. Kummassakin suhteessa joudutaan kuitenkin aloittamaan epätäydellisillä versioilla. Esimerkiksi maakuntien itsehallinnollinen asema on vajaa, koska verotusoikeutta ei ole vaan rahat tulevat pääosin valtiolta. Kunnista ja kuntayhtymistä saatuja kokemuksia hyödyntämällä valmistelussa on kuitenkin päästy eteenpäin.

Valinnanvapauden tai palvelujen monituottajamallin kohdalla tilanne on vielä monimutkaisempi. Vaikka järjestöjä ja yrityksiä on jo nyt käytetty apuna julkisten palvelujen tuottamisessa, uudessa mallissa asiakkaan valinnanvapaus olisi laadullisesti jotain aivan uutta. Kansainvälisiä esimerkkejä ei juuri ole, sillä usein mainitussa Ruotsin mallissa ei sosiaali- ja terveyspalveluja nivota toisiinsa siten kuin Suomen uudistuksessa.

Tähän asti on toistettu aikataulua, jossa maakunta- ja sote-uudistukset toteutuvat vuoden 2019 alussa ja valinnanvapaus on osa uudistusta. Matkan varrella ymmärrys on kuitenkin lisääntynyt. Kaikki ei onnistu yhdellä rysäyksellä.

Asian ei pitäisi olla yllätys. Jotta valinnanvapaus toimisi käytännössä, monen asian täytyisi olla valmiina. Maakuntahallinnon olisi oltava täydessä vauhdissa, sen pitäisi saada aikaan lista hyväksytyistä palveluntuottajista sekä sopia palvelupaketeista ja hinnoista. Tietojärjestelmien pitäisi olla sellaisessa kunnossa, että potilastiedot liikkuisivat sujuvasti ja palvelujen käyttäjillä olisi riittävästi vertailutietoa omien päätöstensä pohjaksi.

Kaikki tämä ei ole valmiina vuoden 2019 alussa. Nyt sen sanoivat myös asiaa valmistelevat virkamiehet, jotka julkistivat tiistaina ”alustavat luonnoksensa” suomalaisesta valinnanvapausmallista. Niitä ei ole vielä käsitelty poliittisesti, mutta ne pyrkivät noudattamaan ministerien aiempia linjauksia.

Valinnanvapaus toteutuisi asteittain. Vuonna 2019 olisi mahdollista valita niin sanottu sote-omatiimi, joka tarjoaisi ohjausta, neuvontaa ja vastaanottopalveluita. Vuonna 2021 aloittaisivat niin sanotut laajan palveluvalikoiman sote-keskukset. Samalla kehitetään asiakasseteleitä sekä henkilökohtaista budjetointia, joilla valinnanvapaus lisääntyisi erityisryhmissä. Täydessä laajuudessa valinnanvapaus olisi vuonna 2023.

Vaikka virkamiesten luonnos vaikuttaa osittain jo varsin yksityiskohtaiselta, selvitettävää on vielä paljon. Hankkeen keskeneräisyys näkyy myös uudistuksen alustavista vaikutusarvioista. Esimerkiksi uudistuksen hinnasta on paha sanoa mitään ennen tarkempia rahoituslinjauksia. Sama epävarmuus koskee myös palvelujen laatua käytännössä.

Valinnanvapaus on hyvä hanke, kunhan se maltetaan valmistella huolellisesti ja toteuttaa asteittain. Onnistuessaan uudistus tuo sosiaali- ja terveyspalveluihin luovia ratkaisuja, joustavuutta sekä laadun ja tehokkuuden vaikeaa yhdistelmää. Siksi uudistusta ei pidä pilata poliittisella hätiköinnillä.