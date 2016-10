Muutamille talouden tarkkailijoille tuntuu tulleen yllätyksenä se, että Englannin punta on heikentynyt viime kuukausina muihin suuriin valuuttoihin verrattuna.

Kehityksessä ei ole mitään yllättävää. Juuri näin valuutan kuuluukin reagoida.

Britannian kesäkuisen EU-kansanäänestyksen jälkeen punnan arvosta on kadonnut lähes viidesosa dollariin verrattuna. Arvon alennus on tapahtunut kahdessa isossa pudotuksessa: heti äänestyksen jälkeen ja toisen kerran viime viikon lopulla. Punta on viimeksi ollut näin heikko kolmekymmentä vuotta sitten.

Ensimmäinen pudotus leimattiin paniikkireaktioksi. Kurssi korjaantuikin hieman, kun äänestyksen pöly laskeutui.

Jälkimmäistä pudotusta selitettiin kuvaamalla sitä jonkinlaisen teknisen häiriön aiheuttamaksi: jossain jokin valuuttakauppiaiden tietokoneohjelma reagoi liian äkillisesti tai hermostuneen meklarin sormi lipsahti, ja punta lensi alennusmyyntikoriin.

Jos kaikki olisi ollut kunnossa ja usko Britannian talouteen luja, tällaista yliherkkyyttä ei olisi ollut. Kahden pudotuksen taustalle jää se, että punnan arvo on selvästi alempi kuin ennen kansanäänestystä.

Viime viikon romahdus tuli sen jälkeen, kun pääministeri Theresa May kertoi Britannian toisiaan jättävän ilmoituksensa, joka johtanee maan EU-jäsenyyden päättymiseen. Ilmoitus jätetään Mayn mukaan maaliskuun loppuun mennessä.

Samalla Britannian EU-eron ehtoihin tuli lisää valoa. May on toivonut brexit-leirin vaatimusten mukaisesti Britannialle nykyistä suuremmat mahdollisuudet rajoittaa ihmisten tuloa Britanniaan – myös EU-maista.

Samaan aikaan Britannian konservatiivit viestittivät, että ihmisten liikkuvuuden rajoittaminen on tärkeämpää kuin pääsy sisämarkkinoille.

Sekä Saksa että Ranska antoivat heti yksiselitteisen ja yhteen sovitetun vastauksensa: jos Britannia tätä todella haluaa, se ei voi pysyä sisämarkkinoilla. Eli brexit-lupauksen pitäminen johtaa siihen, että Britannian talous kärsii.

Kun vastauksen ynnää aikatauluun – eroneuvotteluille on varattu aikaa kaksi vuotta – päätyy siihen, että Britannia on pahassa puristuksessa, kun sen tulevaisuudesta päätetään.

Britannian uudesta suhteesta Manner-Eurooppaan ei ole minkäänlaista tietoa vielä kenelläkään. Kun iso, avoin ja Manner-Euroopan kanssa käytävää kauppaa kipeästi tarvitseva maa etenee kohti pimeydessä olevaa tulevaisuutta, jokainen uusi tulevaa valottava tiedonmuru on arvokas. Ne tiedonmurut, joita nyt tipahtelee, vahvistavat kuvaa: Britannia siirtyy asemaan, josta sen talous kärsii.

Valuutta heijastelee talouden näkymiä. Britannian näkymät ovat kansanäänestyksen jälkeen synkistyneet. Punnan arvon heikentyminen on siis aivan looginen seuraus Britannian tekemästä valinnasta. Sitä saa, mitä tilaa.

Heikkenevä valuutta kertoo heikosta luottamuksesta Britannian talouden tulevaisuuteen. Sillä on hintansa. Lasku tulee, kun kansainvälisillä markkinoilla toimivat yritykset mittaavat, missä niiden kannattaa muutaman vuoden päästä olla: Lontoossa sisämarkkinoiden ulkopuolella vai jossain muualla, missä muurit ovat alemmat.

Punnan halpeneminen ei ole maailmanloppu. Heikko valuutta auttaa vientiä ja tuo matkustajia. Tosin Britannia vie paljon tuotteita, jotka kootaan punta-alueen ulkopuolelta tulevista tuontiosista. Britillekin maistuu matkustelu ja edullinen tuontiruoka.