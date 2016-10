Tänään ei ole kiire kauppaan ostamaan viikonlopun ruokia ja tulevan viikon perustarpeita. Illemmalla tai huomennakin ehtii.

Kaupat ovat vuoden alusta lähtien saaneet omin päin päättää liikkeiden aukiolosta, ja me kuluttajat olemme nyt tutkitusti käyttäneet tyytyväisinä hyväksemme pidentyneitä kauppa-aikoja.

Tilastokeskuksen selvityksen mukaan elokuussa lähes puolet suomalaisista oli käynyt viikonloppuisin kaupoissa uusina pidentyneinä aukioloaikoina. Kävijämäärä kasvoi keväästä. Arki-iltojen myöhäisemmän aukioloajan suosio oli vähäisempi, mutta sekin oli kasvanut maaliskuusta.

Kaupan alan oman selvityksen tulokset ovat samansuuntaisia. Kaupoissa ja kauppakeskuksissa kerättyjen vastausten perusteella 60 prosenttia kaupoissa asioivista oli muuttanut ostosaikojaan. Molemmissa selvityksissä eniten oli lisääntynyt sunnuntaiasiointi.

Kuluttajan näkökulmasta muutos on siis onnistunut, kauppiaiden enemmistön mielestä ei. Aukiolojen vapautus on suosinut isoja kauppoja – pienet ovat menettäneet kilpailuvaltin kamppailussa asiakkaista. Kaupan omassa kyselyssä 56 prosenttia kaupoista vastasikin, että entinen säännelty tilanne oli parempi.

Ovien auki pitäminen pitempään ei ole kaupalle ilmaista. Kauppa kertoi kesällä, että vapautus on tuonut alalle 2 500 työpaikkaa lisää ja piristänyt kaupan tilannetta. Tilastokeskuksen mukaan kaupan liikevaihto onkin kasvanut tänä vuonna. Vähittäiskaupassa kasvua oli elokuun lopun tilanteen mukaan 2,4 prosenttia.

Lähempi tarkastelu kertoo kuitenkin, että päivittäistavarakaupan myynti on miinuksella vuoden takaiseen verrattuna. Myynti on siis vähentynyt siellä, missä aukioloaikojen pidennys on näkyvintä ja kaupan panostus suurinta.

Tilastot osoittavat myös, että ostosvirrat ovat valuneet entistä enemmän suuriin marketteihin ja osin tavarataloihin. Vastaavasti pienissä liikkeissä kassa on kilissyt harvemmin: myynti on niissä pienentynyt jopa viidenneksen.

On aika selvää, ettei yhtälö ole kaupan kannalta kestävä. Kuluttajien ostoskäyttäytyminen vauhdittaa kaupan rakennemuutosta. Nykymenolla se tarkoittaa nopeutuvaa suuntausta kohti entistä suurempia myymälöitä.

Sitäkin sopii miettiä, kun suuntaa viikonlopun ostoksille.