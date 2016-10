Ystävä kertoi tilanteesta, joka katkaisi kamelin selän lapsiperheen aamuhulinassa. Teini sähähti äidilleen tiukassa tilanteessa niin pisteliäästi, että se osui. Hermot pettivät. Arkea teiniperheessä.

Kasiluokalla ollessani eräs oppilas sytytti kerran koepaperin tuleen kesken tunnin. Opettaja alkoi itkeä ja huutaa. Oppilas jahtasi kikattaen opettajaa. Meillä ei 1990-luvulla ollut videokameroita taskussa, mutta jos olisi ollut, joku olisi varmasti kuvannut. Monilla on tällaisia koulumuistoja, olen aina ajatellut. Yläasteen jälkeen on ollut rauhallisempaa.

Tällä viikolla netissä julkaistiin koululaisen kuvaama järkyttävä video tilanteesta, jossa opettaja menettää itsehillintänsä täysin. Hän huomauttaa oppilaalle kännykänkäytöstä luokassa. Tämä ei tottele. Opettaja huutaa, kirkuu ja syyttelee oppilaita sekä heidän vanhempiaan. Kaikesta päätellen kuormaa on kasaantunut opettajalle jo pitempään.

Oppilaat hihittävät sitä innostuneempina, mitä rajummin opettajalla keittää yli. Teinit eivät luovuta. He huutavat olevansa vain lapsia. ”Vittu neljätoista.”

Videon julkaiseminen netissä on hirveä teko opettajaa kohtaan, vaikka hänen toimintansa ei varmasti mennyt niin kuin Opetushallitus suosittaa. Luokassa tapahtunut ei silti liene yksittäistapaus. Törkeä piina on tuttua monille opettajille – eikä se ole vain ”tätä aikaa”.

Mutta miksi teinit ovat välillä niin mahdottomia? Aivotutkimuksessa asiaan on löydetty selityksiä. Teinin aivot toimivat eri tavalla kuin aikuisen, vaikka hän haastaa aikuista periaatteessa kuin vertainen. Teinin aivot ovat keskeneräiset. Tunteiden hahmottaminen ja reaktiot eivät toimi kuten aikuisilla.

Teinin aivot tekevät ”virhetulkintoja”: pelästynyt ilme saattaa muuttua teinin tulkinnassa vihaksi. Aikuinen tekeekin virheen kohdellessaan teiniä kuin vertaistaan tai provosoituessaan tämän reaktioista.

Teinin aivot vaativat suurempia ärsykkeitä kuin aikuisen laittaakseen liikkeelle mielihyvää tuottavaa dopamiinia. Siksi teinit kärsivät helposti motivaation puutteesta ja ottavat isoja riskejä. Tutkijoiden mukaan teini-iän myrskyjen ansiosta ihmislajista on tullut niin älykäs kuin se on. Teini-ikä on aivojen testivaihe.

Aikuisen ei ole helppo säilyttää malttiaan, kun törkeät ja epäoikeutetut iskut vyön alle satelevat. Mutta ehkä pölyn laskeuduttua lohduttaa ajatus siitä, että ruma käytös on tietyssä vaiheessa vain lajillemme tyypillistä.