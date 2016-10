Seuraava palkkakierros on määrä käydä niin sanotun Suomen mallin mukaan. Siinä vientiteollisuus määrittää kaikkien alojen palkankorotuskaton. Ruotsissa malli on ollut käytössä jo pitkään.

Uutta palkkamallia rakennetaan työryhmässä, jossa on työnantajien edustus Teknologiateollisuudesta, Metsäteollisuudesta ja Kemianteollisuudesta. Palkansaajia edustavat SAK:laiset Metallityöväen liitto, Paperiliitto, Puuliitto ja Team – siis ne liitot, jotka aikovat fuusioitua ensi tai seuraavana vuonna. STTK:sta on mukana ammattiliitto Pro ja Akavasta Ylemmät toimihenkilöt.

Suomen malli on aloittamista vaille valmis. Ensimmäisenä julkisena eleenä neuvottelevilta liitoilta odotetaan yhteistä julistusta, että nyt sitten aletaan rakentaa tällaista mallia. Seuraavan kerran liitot tapaavat tämän kuun loppupuolella.

Neuvotteluryhmästä puuttuvat palvelualat ja julkinen sektori. Edustuksen puutteesta saattaa vielä koitua ongelmia. Palvelualat ja julkinen sektori saattaisivat hyvinkin suostua vientiteollisuutta pienempiin palkankorotuksiin, jos ne saisivat olla mukana päättämässä asiasta. On jo herättänyt närää, että ne yritetään pitää prosessista täysin ulkona.

Erityisesti työnantajaleirissä keskusjärjestöt, työnantajista siis Elinkeinoelämän keskusliitto EK, on haluttu pitää pois Suomen mallia koskevista neuvotteluista. EK:ssa on aiemminkin syyllistytty liian äkkinäisiin liikkeisiin. Nyt EK:n liitoissa tunnutaan ajattelevan, että kun EK:lta kerran on viety sopimusoikeudet, sillä ei olisi mitään asiaa liioin koordinoimaan liittoneuvotteluja.

Jonkinlaista keskusjärjestötason koordinaatiota uusi palkkamalli ainakin alkuvaiheessa tarvitsisi. Muuten on vaarana, että vientiteollisuus lähtee veturina liikkeelle, mutta vaunut eli muut alat eivät seuraakaan perässä.

Suomen mallia on myös kritisoitu. Sen myötä valta työmarkkinoilla siirtyy keskusjärjestöiltä vientiliitoille. Palvelualoilla ja julkisella sektorilla saattaa olla perusteltua aihetta pelätä, että niitä ei palkkaneuvotteluissa enää kuunnella.

EK ilmoitti vuosi sitten suurieleisesti, ettei se enää tee keskitettyjä tuloratkaisuja. Suomen mallista on sanottu, että se on yhtä lailla keskitetty ratkaisu, joka sitoo kaikkia aloja. Neuvottelijat ovat vain vaihtuneet keskusjärjestöistä vientiliitoiksi.

Toinen ero on, että liittokohtaisissa neuvotteluissa ei voida sopia muutoksista työelämälakeihin ja esimerkiksi työttömyysturvaan samalla tapaa kuin keskitetyissä tuloratkaisuissa. Suuntaus on todennäköisesti EK:n toiveen mukainen. EK on vuodesta toiseen valittanut, että tupo-pöytään kasataan liikaa tavaraa, jopa niin, että neuvoteltavilla asioilla ei EK:n mielestä ole muuta yhteistä kuin neuvottelijat. EK saattaa laskea pärjäävänsä useassa pienessä neuvottelupöydässä vähemmillä kompromisseilla kuin yhdessä suuressa.

Suomen mallin kanssa saattaa vielä tulla kiire. Metsäteollisuus ja Teknologiateollisuus sekä näiden alojen palkansaajaliitot aloittavat ensi syksyn liittokierrokseen valmistautumisen ensi keväänä. Valmistautuminen neuvotteluihin olisi helpompaa, jos tiedossa olisi, miten palkankorotusvara lasketaan.

Paperiliitto haluaa lisäksi ensin nähdä, miten kilpailukykysopimuksen mukainen vuosityöajan pidennys järjestetään paikallisesti, ennen kuin se alkaa neuvotella seuraavan palkkakierroksen sisällöstä. Paikallisille neuvotteluille on aikaa tämän kuun loppuun.