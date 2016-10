Helsingin kaupungin maankäytön suunta on poliittisten päättäjien puntarissa tänään maanantaina, kun kaupunginhallitus käsittelee esitystä uudeksi yleiskaavaksi. Pohdittavana ovat ennen kaikkea rakentamisen ja liikenteen sijoittuminen tulevina vuosikymmeninä.

Kaavaesityksen ohjaavana linjauksena on Helsinkiin odotettu nopea kasvu, joka edellyttää mittavaa asuntorakentamista. Asunnoille esitetään raivattavaksi tilaa tiivistämällä rakentamista ja muuttamalla lähestymisväylien reunamat asuinalueiksi. Väylät muutettaisiin uudenlaisiksi pääkaduiksi, kaupunkibulevardeiksi. Kolmannes rakentamisesta tulisi uusille alueille, kuten Malmin lentokentälle.

Yleiskaava koskee suurinta osaa helsinkiläisistä, mikä näkyy palautteessa. Kaavaesityksestä jätettiin 1 444 muistutusta. Ne koskivat pääosin uutta rakentamista, jonka katsottiin muun muassa vähentävän virkistys- ja viheralueita. Kipukohtia ovat olleet esimerkiksi Tuomarinkylä, Malmin lentokenttä ja Keskuspuisto.

Yleiskaava on koko kaupungin maankäytön suunnitelma. Se linjaa kasvun suunnan ja ohjaa asemakaavoitusta vuoteen 2030 asti. Kaava vaikuttaa siihen, minkälainen Helsinki on vuosikymmenten päästä. Läpihuutojuttu se ei ole.

Yksi jos toinenkin poliitikko haluaisi muuttaa kaavaa. Isoja muutoksia kaupunginhallitus ei kuitenkaan voi enää tehdä. Jos halutaan puuttua esimerkiksi liikennejärjestelyihin, vuodesta 2012 valmisteltu kaava on lähetettävä uuteen valmisteluun ja asetettava uudelleen nähtäville. Prosessiin menisi noin vuosi.

Entä jos kaavaa ei tulekaan? Ennen pitkää se olisi joka tapauksessa uusittava, sillä lain mukaan kaupungin velvollisuus on varmistaa, että yleiskaava on ajan tasalla. Tämä edellyttää, että rakentamiselle on varattava tilaa.

Nykyinen yleiskaava on vuodelta 2002. Siinä ohjattiin satamilta vapautuvia alueita asuinrakentamiseen, eikä sen pohjalta voi toteuttaa valtuuston tavoitetta rakentaa Helsinkiin 6 000 asuntoa vuosittain.

Olemassa olevan kaavavarannon loppuminen puolestaan voi merkitä asumisen kallistumista entisestään. Jo nyt asuminen Helsingissä on tuskallisen kallista.