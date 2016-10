Mikä on helpoin tapa vesittää jokin yhteiskunnallinen muutos? Se, että hallitus asettaa kautensa loppupuolella laajan työryhmän, joka saa työnsä valmiiksi juuri ennen hallituskauden päätöstä.

Työ vastaanotetaan, kiitos ja näkemiin. Vaalien jälkeen on uusi hallitus ja uudet suunnitelmat.

Näin on käynyt muun muassa yhdelle verouudistukselle – ja näin kävi vuonna 2011 vanhempainvapaiden uudistukselle.

Tuolloin työryhmä päätyi kolmeen malliin, joista se ei valinnut suosikkiaan. Mukana oli sittemmin poliittiseksi mantraksi noussut 6+6+6-malli, jossa isille taataan pitkä oma kiintiö ansiosidonnaista vanhempainvapaata. Vaalien jälkeinen hallitus ei lähtenyt niin isoon remonttiin.

Nyt poliittinen ilmasto on jälleen altis vanhempainvapaiden uudistukselle. Innokkaimpia siihen ovat käännynnäiset.

Toinen niistä on kokoomus, joka aiemmin ajatteli isien kiintiön olevan isien pakottamista. Nyt puolueessa on käännytty uskomaan, että joissakin asioissa kiintiö voi toimia tarpeellisena tuuppauksena kohti tasa-arvoa.

Toinen käännynnäinen on SAK:n kenttä, joka ei sekään alun perin ollut innostunut isien kiintiöstä. Ajatuksena lienee ollut, että kohderyhmä olisivat jotkut muut kuin SAK:n liittojen jäsenet.

Ajat muuttuvat, ja isät niiden mukana. Nyt SAK on kehittänyt oman, huolella ajatellun mallin vanhempainvapaiden uudistamiseksi. Järjestöistä ainakin STTK:lla on samankaltaista vireillä.

Tällainen aktiivisuus on yksi vastaus siihen, mikä on keskusjärjestöjen rooli sen jälkeen, kun keskitettyjä palkkaratkaisuja ei tehdä. Työntekijät ja työnantajat rahoittavat pääosan vanhempainvapaista, joten niiden kuuluukin tuoda tuoreita ideoita keskusteluun.

Mitä tekee keskusta, jolle keskustelu vanhempainvapaista on vaikeaa kotihoidon tuen takia? Tuki on liikkeen keskeinen saavutus, mutta nyt puolue on saanut havaita, että tukea pidetään epätasa-arvoisena naisten loukkuna.

Keskusta näyttää olevan valmis muutoksiin, mutta ei kotihoidon tuen täydelliseen romutukseen. Sopiva malli voisi löytyä kotihoidon tuen porrastuksesta. Tuki voisi olla nykyistä parempi esimerkiksi siihen asti, kun lapsi on 1,5-vuotias, ja sen jälkeen tuki heikkenisi asteittain.

Olisi hyvä, jos kaikilla puolueilla olisi näkemys siitä, miten ne haluavat yhteiskunnan tukevan vanhempien valintoja. Vastaukseksi ei riitä enää, että mihinkään ei saa koskea.