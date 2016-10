Iltalehden mukaan tarvittiin suomalaisen Bengt Holmströmin valinta taloustieteen nobelistiksi ennen kuin hallitus muutti kantaansa tutkimukseen ja korkeimpaan opetukseen.

”Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok) kertoi Lännen Medialle, että yliopistoja pääomitetaan sadoilla miljoonilla euroilla. Varat otetaan valtion omaisuuden myyntituloista.”

”Pääomitus on eri asia kuin suora budjettiavustus, mutta lisäpääoma raksuttaa tuottoa vuodesta toiseen, jos se sijoitetaan viisaasti. Linjaus vahvistaa yliopistojen ja tieteen itsenäisyyttä.”

”Hallituksen nihkeys tutkimusta kohtaan pelkistyi pääministerin lyhytnäköiseen naljailuun ’kaiken maailman dosenteista’. Keskustaa onkin kiinnostanut vain maakuntayliopistojen asema. Perussuomalaisten johtoportaassa on arvostettuja tohtoreita, mutta myös huuhaa-oppien myötäilijöitä. Kokoomuksen maine sivistyspuolueena on rapautunut, mikä on auttanut vihreitä.”

”Raha ei yksin takaa tuloksia sen enempää tieteessä kuin huippu-urheilussa, jonka tukea Grahn-Laasosen edeltäjät tuntuvasti lisäsivät.”

”Tarvitaan toiminnallista keskittämistä ja erikoistumista, mutta samalla tieteiden rajat ylittävän ’kriittisen massan’ luomista muun muassa yhteisten kampusten ja kahviloidenkin avulla.”

Ilta-Sanomat huomauttaa, että hallitus ei ole yliopistojen kertaluonteiseen pääomittamiseen liittyvistä aikeistaan huolimatta luopumassa vuoteen 2019 ulottuvasta leikkausohjelmasta.

”Mitään täyskäännöstä ei ole tapahtumassa, pieni käännös toki.”

”Hallituksen syksy näyttää jatkuvan poliittisten irtopisteiden keräilyssä. Päätöksiä tehdään ja niitä perutaan tai linjataan uudestaan.”

”Perussuomalaiset oikaisi kannatussyöksynsä, kun hallitus päätti laskea yli 60-vuotiaat pitkäaikaistyöttömät eläkkeelle. Nyt kokoomus metsästää gallupnostetta korostamalla sivistys- ja koulutuspuolueen leimaansa.”

”Insinööri Juha Sipilä (kesk) johtaa hallitusta kuin yritystä, joka tekee nopeita strategisia liikkeitä – ja niitä on totta vie tehty.”

”Politiikassa vaaditaan kuitenkin pitkäjänteisyyttä; äänestäjä ei tällä tahdilla pysy hallituksen mielenliikkeissä mukana. Hallitus yrittää nostaa profiiliaan, ja sellaiseksi yhtäkkinen korkeakoulujen tukeminenkin voidaan laskea.”

”Sipilän hallituksen onneksi Suomeen mahtuu vain yksi politiikan puheenaihe kerrallaan.”

”Media rynni Suomen Pankkiin johtajaksi nimitetyn Olli Rehnin (kesk) perässä perjantaina eduskunnassa. Samaan aikaan talouspolitiikan arviointineuvosto kertoi, että hallitus ei tule saavuttamaan hallitusohjelmansa tavoitteita – ei työllisyydessä eikä budjettialijäämän pienentämisessä.”