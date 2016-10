Opiskeluaikoinani 1960-luvulla puhuttiin paljon talouden suhdannevaihteluista. Yksinkertaisimmillaan ajateltiin nousu- ja laskukausien seuraavan toisiaan säännöllisesti niin, että syklin pituus on viisi vuotta. Finanssipolitiikan tehtävänä oli leikata korkeasuhdannetta ja aktivoida taloutta laskusuhdanteissa.

Öljykriisi 1970-luvun puolivälissä katkaisi läntisten talouksien sodanjälkeisen kultakauden. Siirryttiin stagflaatioaikaan. Talouden kasvu oli hidasta, ja inflaatio samanaikaisesti nopeaa. Ajatus säännöllisistä, talouspolitiikalla helposti hallittavista suhdannevaihteluista jäi sivummalle.

Suomi on kokenut 1970-luvulta alkaen kolme selvästi erottuvaa talouskriisiä, joiden syyt ovat olleet osin kotoperäisiä, osin meistä riippumattomia.

Ensimmäinen talouskriisi ajoittui 1970-luvun puolivälin molemmin puolin ja sai alkunsa jo mainitusta öljykriisistä eli raakaöljyn maailmanmarkkinahinnan yhtäkkisestä moninkertaistumisesta. Se tuli Suomen kannalta pahaan aikaan. Sitä ennen oli kovin löysän rahapolitiikan, anteliaan finanssipolitiikan ja epäonnistuneen palkkapolitiikan seurauksena ajauduttu pahaan inflaatiokierteeseen. Kuluttajahinnat nousivat pari vuotta 18 prosentin vuosivauhtia ja palkat vielä nopeammin. Kustannuskilpailukyky turmeltiin ennen kuin öljyn hinnan raju nousu alkoi lamauttaa taloutta.

Seuraava kriisi kärjistyi 1990-luvun alussa. Sen syy oli pankkien luotonannon räjähdyksessä, mikä synnytti valtavan kuplan kiinteistö- ja asuntomarkkinoilla. Kuplan puhkeaminen aiheutti katastrofaalisia seurauksia. Suurimpana syynä oli hallitusten epäonnistuminen – tai pikemminkin välinpitämättömyys – oman tonttinsa hoitamisessa, kun Suomen Pankki liberalisoi raha- ja pääomamarkkinoita 1980-luvulla.

Kriisiä pahensi Neuvostoliiton romahdus 1990-luvun alussa. Vaikka Neuvostoliitto alkoi selvästi natista liitoksissaan 1980-luvun lopulla, sitä ei otettu huomioon talousennusteissa. Tätäkin kriisiä syvensi ja pitkitti se, että kustannuskilpailukyky oli turmeltu kriisin edellä vetelällä palkkapolitiikalla. Teollisuudessa maksetut palkat liukuivat vielä vuonna 1990 reilusti yli sopimuskorotusten, vaikka kriisi oli jo oven takana.

Vuonna 2008 puhjennut kansainvälinen finanssikriisi yllätti täysin maailman ja erityisesti hieman arrogantit ekonomistiennustajat. Tällaisen kriisin ei pitänyt asiantuntijoiden enemmistön mielestä olla mitenkään mahdollinen. Sama koski sitä seurannutta eurokriisiä.

Suomen kannalta tilanne on nyt pahempi kuin 1970-luvulla ja 1990-luvulla. Kriisi on pitkittynyt niin, että voidaan puhua taloutemme menetetystä vuosikymmenestä.

Kokonaistuotanto ei ole toipunut vuoden 2009 romahduksestaan. Teollisuustuotanto ja vienti ovat onnettoman matalalla tasolla. Taloutta vaivaa eräänlainen näivetystauti. Heikko tuottavuuden kasvu ja alhainen työllisyysaste ennakoivat laihoja vuosia pitkälle eteenpäin.

Tälläkin kertaa kriisiä on syventänyt kustannuskilpailukyvyn murentaminen. Palkankorotusten lupailu Sari Sairaanhoitajalle toi kyllä kokoomuksen vuonna 2007 hallitukseen, mutta synnytti samalla kilpailukyvyn rapauttamiskierteen pahimpaan mahdolliseen aikaan.

Näistä kolmesta kriisistä on paljon opittavaa. Ensinnäkin: kriisit tulevat yllättäen. Näin tulivat ensimmäinen öljykriisi ja Neuvostoliiton loppu, puhumattakaan kansainvälisestä finanssikriisistä ja eurokriisistä. Talousennusteisiin ei kriisejä sisällytetä. Niin on Suomen tämänhetkistenkin ennusteiden laita. Tämä on syytä muistaa, sillä ilmeisiä potentiaalisia kriisin syitä on nyt paljon – puhumattakaan niistä syistä, joita emme tunnista.

Toiseksi: Kustannuskilpailukyvystämme on huolehdittava. Kokemuksemme osoittaa, että hyvä kilpailukyky lieventää ja lyhentää kriisiä.

Ja kolmanneksi: valtiontalous on syytä pitää vahvassa kunnossa. Kriisin puhjetessa 1990-luvun alussa oli suuri helpotus, että valtionvelka oli tuolloin vain 10 prosenttia bruttokansantuotteesta. Saatoimme pehmentää laman iskuja velkaantumalla lähes 70 prosenttiin bruttokansantuotteesta.

Tällä vuosikymmenellä olemme voineet velkaantua siksi, että vuosituhannen vaihteen kahta puolen velka-astetta ajettiin määrätietoisesti alas. Pää on kuitenkin tulossa vetävän käteen, eikä liikkumatilaa kriisien varalle enää ole.