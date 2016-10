Suomen aikaa torstaina aamuyöllä käytiin Yhdysvalloissa kolmas ja viimeinen televisioitu presidentinvaaliväittely. Kampanjan loppusuoran tilanne näyttää vakiintuneen: republikaanien Donald Trump saa enemmän otsikoita ja demokraattien Hillary Clinton enemmän kannatusta.

Kun muun maailman huomio on Trumpin holtittomissa puheissa, republikaanivaikuttajien suurin huolenaihe on näinä päivinä demokraattien mahdollinen värisuora marraskuun vaaleissa.

Presidenttikisassa Clintonin etumatka on ollut niukka mutta kestävä. Trumpin viime viikkojen vastatuuli on kuitenkin tarttunut kongressivaalienkin ehdokkaisiin, joten myös senaatin enemmistö saattaa siirtyä demokraateille. Edustajainhuoneessa vaihdos on hieman epätodennäköisempi vaalipiirijaon takia.

Republikaanien kauhukuvassa puolue menettäisi 1970-luvulta kestäneen enemmistönsä myös korkeimmassa oikeudessa, kun senaatti ei olisi enää nimitysten jarruna. Useimmissa muissa asioissa värisuoran tehoa tosin rajoittaisivat senaatin määräenemmistövaatimukset.

Republikaanit ottavat nyt välimatkaa Trumpiin ja suuntaavat voimansa kongressivaaleihin. Se täytyisi vain tehdä Trumpin kannattajia suututtamatta.