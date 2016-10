Amerikkalainen Daniel Kahneman oli vielä uraansa aloitteleva tutkija, kun häntä alkoi vaivata hämmentävä tosiseikka: ihmiset jäävät tuskin koskaan sanattomiksi.

Kahneman luki läjäpäin tutkimuksia, joissa koehenkilöiltä kysyttiin mitä vaikeimpia kysymyksiä. Kuinka suosittu tämä presidentti on kuuden kuukauden kuluttua? Kuinka paljon rahaa olisit valmis antamaan tämän tai tuon uhanalaisen eläinlajin suojeluun? Kuinka onnellinen olet ollut viime aikoina asteikolla yhdestä viiteen?

Aina ihmiset vastasivat, ja dataa kertyi.

Mitä enemmän Kahneman asiaa ajatteli, sitä hämmentävämmältä se tuntui. Kuinka ihmiset voivat löytää niin nopeasti vastauksen kysymyksiin, joiden taustat ovat äärimmäisen monimutkaiset? Ihmiset, jotka eivät ymmärtäneet edes pintapuolisesti todennäköisyyden hankalasti hahmotettavaa käsitettä, arvioivat auliisti erilaisten tapahtumien todennäköisyyksiä. Omalle onnellisuudelle annettiin äkkiä arvosana, vaikka pelkän onnellisuuden määrittelyn luulisi olevan vaikea pala kelle tahansa.

Myöhemmin taloustieteen Nobel-palkinnon saanut Kahneman kuvaa pohdiskeluaan kirjassaan Thinking, Fast and Slow. Siinä hän kertoo saamastaan oivalluksesta. Emme me todellisuudessa vastaakaan noihin vaikeisiin kysymyksiin. Korvaamme monimutkaisen kysymyksen mielessämme jollain helpommalla, alkuperäistä muistuttavalla kysymyksellä ja vastaamme siihen. Niin helppoa se on.

Kuinka paljon pidän tästä presidentistä juuri nyt? Kuinka voimakkaan sympatian tunteen delfiinien ajattelu minussa synnyttää? Mikä on mielialani juuri nyt? Avot, vastaus onkin jo huulilla.

Kahnemanin kirja on maannut yöpöydälläni pitkään. Tämä uutisvuosi sai minut tarttumaan siihen uudestaan. Mihin kysymyksiin vastasivat mielissään britit, jotka päättivät erota EU:sta? Eroa kannatettiin erityisen paljon niillä alueilla, joiden teollisuuden työpaikat ovat eniten riippuvaisia EU-kaupasta.

Mihin kysymyksiin vastasivat mielissään kolumbialaiset, jotka päättivät torjua Farc-sissien kanssa solmitun rauhansopimuksen? Vastaukset näyttivät jakautuvan alueellisesti samalla tavalla kuin sopimusta ajaneen presidentin, Nobelin rauhanpalkinnon saaneen Juan Manuel Santosin kannatus.

Entä mihin kysymyksiin vastaavat mielissään amerikkalaiset, kun he äänestävät Yhdysvaltojen presidentistä 8. marraskuuta? Toivottavasti mahdollisimman osuviin.