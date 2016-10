Pohjalaisen mukaan Juha Sipilän (kesk) hallitusta odottaa keväällä yhteenotto, jos esitys perhevapaista tulee sen käsiteltäväksi.

”Keskiöön astuvat tuleva perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk) ja opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.).”

”Grahn-Laasonen haluaa uudistaa perhevapaita nykyhallituksessa. – – Saarikko ottaisi aikaa hallituskauden yli. Lisäksi hän pitää kiinni kotihoidon tuesta, Grahn-Laasonen ei.”

”Saarikko haluaa muutosta enemmän kuin puolueensa. Se on pulma.”

”Kotihoidon tuki satuttaa naista. Jos väittää muuta, ei ole perehtynyt asiaan. Perheiden vapaa valinta asettuu outoon valoon, kun kotihoidon tuen käyttäjistä 97 prosenttia on naisia. Polttavaksi asian tekee se, että tällä on merkitystä naisten työmarkkina-asemaan. Työn rinnalle on silti nostettava se, että perhevapaiden pitää tarjota isille entistä parempi sauma olla lasten kanssa. Se on lastenkin etu.”

”Valinnanvapautta ei ole syytä unohtaa. Suomessa perheet haluavat hoitaa pienimmät kotona. Tähän on vain päästävä niin, että tasa-arvo paranee.”

”Perhevapaat kuumentavat hallitusta. Ulkoministeri Timo Soini (ps.) bloggasi, että kotiäitivihan lietsominen on vastenmielistä. Hän viittasi taitavasti kotihoidon tuen arvostelemiseen.”

Ilta-Sanomat kirjoittaa, että perhevapaita pitää uskaltaa remontoida

”Kokoomus näkee hyviä puolia SAK:n esittämässä mallissa, joka antaisi perhevapaiden palikat vanhempien koottavaksi.”

”Kokoomuksen mallissa ansiosidonnainen perhevapaa kestäisi pidemmän ja kotihoidon tuki lyhyemmän aikaa. SAK puolestaan korvaisi nykyisen kotihoidon tuen kuuden kuukauden pituisella hoitorahalla. Hoitoraha ja 12 kuukauden pituinen vanhempainraha jaetaan SAK:n mallissa tasan vanhempien kesken.”

”Sekä SAK:n että kokoomuksen mallit pyrkivät samaan tavoitteeseen: tasa-arvoisempaan perhevapaiden käyttöön.”

”Nykyinen järjestelmä kotihoidon tukineen ohjaa äitejä pitkille perhevapaille. Se taas heikentää naisten työllistymistä, asemaa työmarkkinoilla ja heikentää heidän eläke-etuuksiaan.”

”Uudistushankkeen vastustajat löytyvät keskustasta ja perussuomalaisista. – – Tosin perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini on kritisoinut vain kotihoidon tuen lopettamista. Kokoomuksen ja SAK:n hanke on paljon laajempi ja perusteellisempi.”

”Perhevapaita kuten muitakin yhteiskunnan verorahoilla pyöritettäviä järjestelmiä pitää pystyä uudistamaan – kiihkottomasti. Se, että uudistushankkeet tyrmätään vanhakantaisin ideologisin sanakääntein, perhearvoja korostaen, kertoo ehkä enemmän esittäjistään kuin järjestelmän säilyttämisen tarpeellisuudesta.”