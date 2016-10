Painopistettä EU:n maahanmuuttopolitiikassa käännetään parhaillaan tulijamäärien hallinnasta unionin rajoilla kohti toimia Eurooppaan pyrkivien ihmisten kotimaissa ja kauttakulkureiteillä. Uusi painotus on perusteltu, mutta sillä on pyritty myös luomaan vaikutelmaa edistysaskelista maahanmuuton hallinnassa ennen meneillään olevaa EU:n huippukokousta.

Viime vuonna miljoona pakolaista ja maahanmuuttajaa saapui Turkin kautta Kreikkaan. Nyt vauhti on hidastunut muutamaan tuhanteen tulijaan kuukaudessa. Huomio on kääntynyt takaisin Välimerelle, jonka yli tänä vuonna on pyrkinyt Italiaan jo noin 150 000 ihmistä. Hukkuneita lasketaan taas tuhansissa.

Viime vuonna sovitut järjestelyt yhteensä 160 000 turvapaikanhakijan sijoittamisesta eri EU-maihin eivät todellisuudessa etene, joten siitä ei ole huippukokouksessa paljon sanottavaa. Sen sijaan kaikki maat tukevat kesällä sovittua hanketta, jossa EU:n kumppanuussuhde viiden Afrikan maan kanssa kytketään niiden maastamuuton tai kauttakulun hallitsemiseen pyrkivään toimintaan.

Nämä maat ovat Etiopia, Mali, Niger, Nigeria ja Senegal. Lista voi kasvaa.

EU:n toimeenpaneva virkamieskoneisto eli komissio julkisti huippukokouksen aattona keskiviikkona väliraportin, jonka mukaan uuden järjestelmän ensimmäiset tulokset ovat jo nähtävissä. Ne eivät ole kovin konkreettisia. Niger on perustanut ”institutionaalisen kehyksen” vuoropuhelua varten. Operatiivista yhteistyötä tehostetaan Malin ja Senegalin kanssa.

Todellisia tuloksia ei siis vielä ole, eikä niitä voikaan olla. Jos olisi olemassa nopeita ja helppoja keinoja hallita muuttoliikettä Afrikasta, niin ne olisivat jo käytössä.

EU:n tuki muuttoliikkeen hallitsemiseksi on kuitenkin tärkeää. Välineitä pitäisi riittää. EU ja sen jäsenmaat antoivat viime vuonna taas maailmassa ylivoimaisesti eniten kehitysapua, yhteensä yli 60 miljardin euron arvosta. Hyvän hallinnon ja kehityksen edistäminen on toimivaa muuttoliikkeen hallintaa.

Pitkän aikavälin toimet eivät voi olla korvike toimivalle yhteiselle turvapaikkapolitiikalle, eikä niillä voi peittää vastuunjaon epäonnistumista.