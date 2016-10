Keskustelu apteekkialan lupajärjestelmästä käy taas vilkkaana. Hallitus on tehnyt isoja leikkauksia lääkekorvauksiin muun muassa nostamalla omavastuita ja maksukattoa. Kustannuksia voisi tasoittaa apteekkialan kilpailun vapauttaminen. Sääntelyn purkaminen toisi kaivattua hintakilpailua.

Viimeksi sääntelyn purkamista esitti Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman. Hän ilmoitti, että apteekkialalle pitää saada kilpailua, jotta monille ylivoimaiseksi käyvää lääkelaskua saataisiin kohtuullistettua (HS 18.10.). Kilpailun vapauttamista on esittänyt myös muun muassa vihreiden Antero Vartia. Sen sijaan perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila totesi tällä viikolla, ettei hän kannata apteekkialan kilpailun vapauttamista.

Ajatus apteekkisääntelyn keventämisestä ei ole uusi. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on puhunut jo vuosia sääntelyn asteittaisen purkamisen puolesta ja kilpailun hyödyistä kuluttajan näkökulmasta. Myös Kelan pääjohtaja Liisa Hyssälä on ehdottanut, että lääkkeiden myynti avattaisiin kilpailulle (HS 28.8.).

Apteekkien edunvalvoja Apteekkariliitto on jyrkästi muutosta vastaan. Liiton mukaan nykyinen menettely turvaa lääkkeiden saatavuuden ja lääketurvallisuuden sekä takaa apteekkiverkoston alueellisen kattavuuden harvaan asutussa Suomessa.

Suomessa apteekkitoiminta on tarkoin säänneltyä ja luvanvaraista. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea päättää, kuinka monta apteekkia Suomessa saa olla, missä niiden pitää olla ja kuka apteekkia saa pitää. Myös lääkkeiden hinta on säädelty samaksi kaikissa apteekeissa.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston mielestä Suomen pitäisi luopua siitä, että viranomainen määrää apteekkien määrän ja sijainnin. Hintakilpailua toisi, jos lääkkeille määrättäisiin vain enimmäishinta.

Suomessa oli vuoden alussa 815 apteekkia ja 590 apteekkaria. Apteekkijärjestelmä perustuu satojen vuosien takaiseen ammattikuntajärjestelmään. Apteekkilupa on henkilökohtainen ja päättyy apteekkarin täyttäessä 68 vuotta. Lupa voidaan myöntää vain proviisorille. Myös luvan myöntäjät ovat taustaltaan proviisoreita.

Järjestelmä on johtanut siihen, että apteekkiala on hyvin pienen ryhmän käsissä. Tämä estää liiketoiminnalle ominaisten markkinamekanismien toiminnan. Omistusoikeuden rajaaminen yhdelle ammattikunnalle on aikansa elänyt järjestelmä. Lääkealan osaaminen on tietenkin tarpeen apteekkien työntekijöille, mutta proviisori ei ole liikkeenjohdollinen tutkinto.

Lääkkeet ovat mittavaa liiketoimintaa. Suomen lääkehuollossa liikkuu vuosittain noin kaksi miljardia euroa. Yhteiskunta korvasi lääkekustannuksista viime vuonna 1,4 miljardia euroa. Apteekkitoiminta on hyvin kannattavaa ja riskitöntä. Se on ollut pääsääntöisesti kannattavaa myös maaseudun apteekeissa.

Määräsääntelyn asteittainen purkaminen voisi tuoda alalle kaivattua kilpailua ja siten myös alentaa hintoja. Itsehoitolääkkeiden myyntiä on vapautettu monessa maassa. Suomessakin olisi aika miettiä, voisiko särky- ja kuumelääkkeitä, nenäsuihkeita, lääkevoiteita ja yskänlääkkeitä myydä marketissa kuten nikotiinivalmisteitakin.

Toki turvallinen lääkejakelu on varmistettava. Ajat ovat kuitenkin muuttuneet siitä, kun apteekeissa sekoitettiin lääkkeitä. Yhden ammattikunnan edunvalvonta on usein ohittanut kustannustehokkuuden. Alueellisen kattavuuden voi varmistaa muutenkin kuin nykyisellä apteekkisääntelyllä. sääntelyä on mahdollista ja syytä keventää.