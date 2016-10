Britanniassa ei ole kirjoitettua perustuslakia. Tätä kiittelevät muistuttavat, että Britannian järjestelmä on joustava.

Joskus joustava tarkoittaa samaa kuin epämääräinen. Järjestelmän huonot puolet ajankohtaistuvat nyt, kun Britannia tekee suurta ratkaisuaan – eroa EU:sta.

Britannia päätti EU-kansanäänestyksessään suunnan, mutta ei sitä, minne pitäisi päästä, miten ja kenen päätöksellä.

Kun kuninkaan valtaa parlamentarisoitiin, Britannian hallitus alkoi käyttää kuninkaalle ”royal prerogative” -järjestelyn mukaisesti kuulunutta valtaa. Näin hallitukselle siirtyi muun muassa oikeus tehdä sitovia valtiosopimuksia.

Tämän järjestelyn mukaisesti Britannian nykyinen hallitus aikoo ilmoittaa parlamentilta kysymättä, että Britannia aikoo erota EU:sta. Asia ei kuitenkaan ole näin yksinkertainen.

Jos Britannia pääsee EU:n kanssa sopuun erosta ja uusista taloudellisista suhteista, ne on muutettava kansallisiksi laeiksi. Eli tarvitaan myös parlamentin päätöksiä. Eropäätös voitaisiin kyllä minkään säännöksen estämättä jättää – heti alussa tai eroneuvottelujen päätteeksi – parlamentille. Näin ei kuitenkaan tehdä, koska parlamentissa EU-jäsenyyden kannattajilla on vahva valta. Voisi käydä niin, että pääministeri Theresa May ajautuisi uransa tärkeimmässä tehtävässään umpikujaan.

Kaiken lisäksi parlamentti ja äänestäjien enemmistö voisivat päätyä eri kannoille. Ja jos parlamenttia kuultaisiin lopuksi ja sillä olisi lopullinen päätösvalta, muiden EU-maiden kannattaisi tarjota niin huonoa sopimusta, että parlamentti varmasti hylkäisi sen.

Nyt näyttää siltä, että Britannian hallitus tekee yksin ilmoituksen ja parlamentilta kysytään lopuksi kanta siihen, mitä eroneuvotteluissa saatiin aikaan.

Jotta tilanne ei vahingossakaan selkiytyisi, parlamentille ei jätetä oikeutta estää eroamista sinänsä. Jos ehdot eivät sille kelpaisi, Britannia saisi mennä ulos ilman mitään sopimusta.

Ei siis ole mikään parlamentarismin riemuvoitto, jos on lupa vain hyväksyä Britannialle tuleva vahinko tai suurentaa sitä.