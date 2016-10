Arkikokemus on osoittanut, että kirjainyhdistelmä ict merkitsee monelle organisaatiolle suurta rahanmenoa. Varsinkin julkisella sektorilla rahaa on kulunut läjäpäin, kun jokainen virasto on ryhtynyt rakentamaan omaa järjestelmäänsä, joka ei keskustele muiden kanssa ja jonka muuttaminen ei onnistu kuin sen myyneen yhtiön avulla suolaiseen hintaan.

Kierrettä on yritetty katkaista monin keinoin. Esimerkiksi kansallinen palveluväylä on Virosta kopioitu malli, jossa tieto ja palvelut kulkevat eri tietojärjestelmien välillä. Kun kokonaisuus toimii, siihen on tehokasta liittää uusia palikoita.

Toinen keino on ollut palvelujen hankinnan keskittäminen. Sitä varten on perustettu Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori. Tällä viikolla kävi ilmi, että esimerkiksi Museovirastolle palvelujen keskitetty hankinta nelinkertaistaa ict-palvelujen laskun (HS 21.10.).

Kyse voi olla yksittäistapauksesta tai lukujen huonosta vertailukelpoisuudesta. Veronmaksaja saattaa kuitenkin tykönään pohtia, toteutuvatko kustannustehokkuus ja palvelujen laatu, jos ne on pakko ostaa yhdeltä toimijalta.

Noussut kohu osoittaa digitalisaation tehon. Museovirasto nosti aiheen esiin blogissaan ja sai siten äänensä kuuluviin.