Yksi vanhimmista esimerkeistä siitä, kuinka pakotteita käytetään sodan lopettamiseen, on kreikkalaisten naisten seksilakko Aristofaneen näytelmässä Lysistrate. Komediassa päättäväinen ateenalainen Lysistrate taivuttaa muut naiset epäämään miehiltään seksin, kunnes miehet lopettavat sotimisen. Varmuuden vuoksi naiset ottavat haltuunsa Ateenan valtion kassan, josta sota rahoitetaan.

Lopulta miehet tietenkin tuskissaan taipuvat.

Näytelmän valmistuessa vuonna 411 ennen ajanlaskun alkua meneillään olivat lähes 30 vuotta kestäneet peloponnesolaissodat, jotka todellisuudessa päättyivät Ateenan laivaston tappioon Spartaa vastaan vuonna 404 eaa. Lysistraten tarjoama vaihtoehto olisi ollut parempi.

Vastaavat keinot voisivat rauhoittaa sotimisen myös Itä-Ukrainassa, mutta nykytodellisuudessa joudutaan tyytymään talouspakotteisiin.

Asetelma on toisin päin kuin Lysistratessa. Pääpaino on valtion kassaan kohdistuvilla toimilla. Niiden tukena on henkilökohtaisia rajoituksia, kuten matkustuskieltoja.

Venäjään kohdistetut EU:n ja Yhdysvaltain asettamat pakotteet ovat jatkuneet paljon pitempään kuin juuri kukaan osasi odottaa, kun niistä päätettiin keväällä ja kesällä 2014. Entisten pakotteiden ohessa keskustellaan nyt uusista, Syyrian pommitusten vuoksi Venäjään kohdistettavista toimista.

Valtioiden välisistä pakotteista on tullut tämän ajan ilmiö, jonka merkitystä arvioidaan vuosia eteenpäin.

Nykyisessä keskustelussa Venäjä-pakotteita sekä vastustetaan että kannatetaan sillä perusteella, että sotiminen Ukrainassa jatkuu.

Yhden näkemyksen mukaan sotimisen jatkuminen osoittaa, etteivät pakotteet toimi. Toisen näkemyksen mukaan pakotteita ei voi purkaa, ellei niiden perusteena oleva Venäjän johtama sotiminen lopu. Jälkimmäisen näkemyksen tukena on länsimaissa pakotteiden jatkamiseen riittävä yksimielisyys, jota Venäjä ylläpitää toiminnallaan.

Vaihtoehtoja voi vertailla arvioimalla, mikä tilanne olisi ilman pakotteita ja mitä pakotteet ovat.

Ukrainan ja Syyrian kaltaisissa tapauksissa pakotteet ovat valtioiden välisissä kiistoissa vaihtoehto sotilaallisen voiman käytölle ja tärkeä tapa hillitä sotimista, jota ei ole pystytty estämään ennakolta.

Lysistraten aikaan ainoa vastatoimi sodalle oli sota tai alistuminen toisen tahtoon. Seksilakko toteutui oikeasti vain näytelmäkirjallisuudessa. Pakotteet ovat merkittävä edistysaskel ihmisten välisten kiistojen väkivallattomassa ratkaisussa.

Se ei tarkoita, että ilman pakotteita länsimaat olisivat julistaneet Venäjälle sodan Ukrainan tilanteen vuoksi. Riski nykyistä laajemmista sotatoimista ja niiden leviämisestä myös Ukrainan ulkopuolelle olisi kuitenkin ollut ilmeinen.

Vastaavasti pakotteiden ansiona voi pitää sitä, että päättyvällä viikolla Venäjä suostui juuri EU:n huippukokouksen alla uuteen neuvotteluyritykseen Ukrainan kanssa.

Suomelle Venäjään kohdistuvat pakotteet ovat olleet historiallinen ulkopoliittinen käänne, jonka sulattaminen on osalle suomalaisista selvästi edelleen työlästä.

Suomessakin pakotteilla on ollut kyselyissä enemmistön tuki. Venäjään kohdistuvia pakotteita kuitenkin myös vastustetaan muun muassa siksi, että ne kohdistuvat juuri Venäjään, tai siksi, että ne nähdään osana Yhdysvaltain politiikkaa.

Pakotteet ovat ylipäätään vieraan tuntuisia maassa, jonka omakuvaan ovat kuuluneet paremminkin ”luottamusta lisäävät toimet”. Niillä tarkoitetaan turvallisuuspolitiikassa kannustusta eikä painostusta. Ne ovat pakotteiden vastakohta.

Mutta kun luottamusta ei ole, sitä ei voi lisätä. Sen sijaan pakotteet ovat ajoittain tarpeen, kuten nyt.

Eivätkä pakotteet ole Suomelle kokonaan vieraita.

Isomman ryhmän järjestämiä seksilakkoja ei ole Suomessa nähty, mutta muita lakkoja sitä runsaammin. Lakot ovat pakotetoimia ja muistuttavat, että pakotteet ovat myös keino saada heikomman osapuolen ääni kuuluviin.

Lisäksi Suomi on ollut mukana pakotejärjestelyissä muiden muassa Rhodesiaa, Etelä-Afrikkaa, Irakia, Serbiaa, Irania, Pohjois-Koreaa ja Syyriaa vastaan.

Venäjään kohdistuvat pakotteet kuitenkin todella ovat eri asia. Niiden vuoksi Suomesta on tullut osa länsimaita selkeämmin kuin koskaan aiemmin historiassa. Ehkä myös siksi pakotteita vastustetaan.