Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n uudeksi puheenjohtajaksi Matti Alahuhdan jälkeen on nousemassa Elisan toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila. EK:n vaalivaliokunta esittää häntä puheenjohtajaksi, ja vaalivaliokunnan esitys yleensä toteutuu. EK:n edustajiston syyskokous on 29. marraskuuta, jolloin Mattila on tarkoitus nimittää tehtävään.

Mattila on siinä mielessä poikkeus EK:n puheenjohtajana, että hän on yrityksensä aktiivinen toimitusjohtaja. Useimmat hänen edeltäjistään ovat olleet yrityksissä joko hallituksen puheenjohtajana tai omistajana.

EK:n puheenjohtaja ei yleensä kummemmin näy julkisuudessa, jossa EK:n ääntä käyttävät toimitusjohtaja ja erityisalojensa johtajat. Puheenjohtajan lausuntoa tarjotaan vain siinä tapauksessa, että halutaan korostaa asian tärkeyttä koko EK:lle. Oikein järeissä asioissa – kuten satamien lakonuhan alla takavuosina – julkisuuteen patistetaan koko EK:n hallituksen työvaliokunta.

Mattila luetaan EK:n kovan linjan johtajiin eli haukkoihin. Hän äänesti palvelualojen työnantajaliiton Paltan hallituksessa kilpailukykysopimusta vastaan.

EK ei halua enää tehdä mitään keskitettyyn tuloratkaisuun viittaavaa. Parempi olisi jättää sanomatta ettei enää koskaan. Vientivetoista mallia on sitä paitsi arvosteltu siitä, että se on yhtä lailla keskitetty: harvat – siis vientiliitot – sopivat keskenään kaikkien muidenkin puolesta, millaisiin palkankorotuksiin on enintään varaa. Suomen mallin rakentaminen on tosin yhä pahasti kesken.

Puheenjohtajan vaihdoksessa Matti Alahuhdasta Veli-Matti Mattilaan voi nähdä jotain oireellista EK:n itseaiheutetusta roolin muutoksesta. Mattila on ensimmäinen selkeästi palvelualoilta tuleva puheenjohtaja – kaikki tähänastiset ovat tulleet laajasti ottaen teollisuuden puolelta. Teollisuuden työnantajat TT ja Palvelutyönantajat löivät toimintonsa yhteen vuonna 2005.

Skisma palvelualojen ja vientiteollisuuden välillä on näkynyt vieläkin. Palvelualoilla on usein ollut vastakkaiset intressit teollisuuteen nähden: kun teollisuuden etu on pitää työvoimakustannukset aisoissa, kaupan ja muiden palvelualojen etu olisi samassa tilanteessa lisätä kansalaisten kulutusvoimaa.

Palvelualojen rooli EK:ssa siis korostuu samoin kuin koko yhteiskunnassa. Palvelualat työllistävät. Teollisuuden suhteellinen painoarvo työllistäjänä pienenee senkin vuoksi, että jokainen uusi innovaatio vähentää tarvittavan työvoiman määrää.

Pienelle avoimelle taloudelle tärkeistä vientituloista leijonanosa tulee kuitenkin yhä teollisuudesta, koneista ja laitteista sekä niihin liittyvistä huolto- ja ylläpitopalveluista.

Palvelualojen painoarvoa EK:ssa lisää vielä se, että keskeinen teollisuudenala Metsäteollisuus irtautuu keskusjärjestöstä.

Mattilan valinnan voi nähdä myös vastavetona SAK:n puheenjohtajavalinnalle. Teollisuuden rooli on pienentynyt myös SAK:ssa. Keväällä järjestö valitsi puheenjohtajakseen julkisen alan JHL:n puheenjohtajan Jarkko Elorannan. Hän on ensimmäinen nykyisen SAK:n puheenjohtaja, joka ei ole kouluttautunut ruumiilliseen ammattiin. Elorannan edeltäjä, Sähköliiton entinen puheenjohtaja Lauri Lyly, tosin valittiin aikoinaan puheenjohtajaksi naisvaltaisten palvelualojen ja julkisen sektorin äänin.

Keskusjärjestöjen muutoksesta huolimatta keskeiset palkkaratkaisut sovitaan edelleen metsäteollisuudessa, teknologiateollisuudessa ja kemianteollisuudessa työnantajaliittojen ja SAK:ssa tekeillä olevan yhden suuren teollisuusliiton välillä.